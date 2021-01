Vaga em estúdio de Wasteland sugere planos para um RPG FPS

Segundo uma listagem de vagas de emprego publicada pelo estúdio InXile Entertainment, a desenvolvedora de Wasteland estaria com planos de lançar um RPG FPS para a atual geração de consoles.

A InXile anunciou uma série de vagas para a produção de seu novo título e indica estar contratando toda uma equipe para produzir um “RPG de ação de próxima geração” com “novos recursos de gameplay de tiro em primeira pessoa”. Os profissionais também serão responsáveis por criar “armas poderosas e táteis em primeira pessoa e habilidades de combate únicas que atraem o jogador para o meio da ação”.

Ainda de acordo com as ofertas de emprego, o próximo grande jogo do estúdio do Xbox deve contar com “mundos vívidos e imersivos”, designs de arte “realistas a ligeiramente estilizados” e personagens com características ultrarrealistas e conceitos “atemporais”.

Tudo indica que essa produção misteriosa seja a que havia sido comentada por Brian Fargo, CEO do estúdio, quando mencionou, em 2020, estar com um projeto ainda em estágios iniciais que utilizará as tecnologias da Unreal Engine 5. Porém, além disso, não há grandes informações sobre o jogo.

