Vagas de emprego 2021: Quais as oportunidades previstas

As Vagas de emprego 2021 preveem um crescimento relativamente alto no mercado de trabalho. No ano passado, as áreas que mais contrataram profissionais foram as de E- commerce, Tecnologia e Saúde. De acordo com especialistas, em 2021 não será diferente. Contudo, o crescimento tende a ser ainda maior.

Vagas de emprego 2021

Apesar de o desemprego se manter alto no Brasil, em 2021 as contratações devem ser maiores em vista ao ano passado, levando em consideração a economia do país e a perspectiva de vacinação contra o Coronavírus.

Conforme alguns especialistas, as áreas que proporcionaram mais oportunidades durante a pandemia, como por exemplo Marketing Digital e Tecnologia, devem continuar aumentando neste ano. Além disso, os cargos que prometem ser muito promissores em 2021 são os seguintes:

Atendente de E-commerce;

Gerente em Mídias Sociais;

Especialistas DevOps;

Cientistas de Dados;

Engenharia;

Contabilidade.

Finanças;

Vendas;

Jurídico;

Recursos Humanos;

Mercado Financeiro;

Seguros;

TI;

Varejo;

Construção Civil;

Entre outros.

As áreas de hotelaria e turismo sofreram um impacto muito forte no início do ano de 2020, devido ao Covid19 e a necessidade de isolamento social. Com a vacinação em massa, as vagas de emprego 2021 para estes setores devem voltar a normalidade, proporcionando oportunidades de trabalho em diversas funções.

Como conseguir uma oportunidade em 2021

Para conseguir um emprego em 2021, é necessário que os profissionais estejam preparados para participar de entrevistas de forma online, por meio de videoconferência.

Além disso, é importante que os currículos digitais estejam sempre atualizados e claros com boas informações.

