Vagas de emprego na Pravaler: São 24 oportunidades abertas

Novas vagas de emprego na Pravaler foram anunciadas no início de 2021. Ao todo, 24 oportunidades estão disponíveis na empresa. Para se candidatar, os interessados devem se inscrever no processo seletivo.

Vagas de emprego na Pravaler

A Pravaler é uma plataforma digital, além de ser a primeira fintech do país, que possui o maior financiamento estudantil privado. Com ela, é possível se conectar com quem você deseja ser futuramente.

Desde 2001, foram mais de 200 mil alunos que conseguiram investir em seu futuro. Para alcançar esse objetivo, a empresa contou com parcerias de mais de 500 instituições ao redor do Brasil.

Ao todo, estão disponíveis 24 vagas de emprego na Pravaler. As oportunidades são destinadas para profissionais das seguintes áreas: RH, Agilidade, BI, Tecnologia, Risco e Marketing.

Confira, a seguir, alguns dos cargos disponíveis entre as oportunidades na empresa:

Analista de Engenharia de Dados;

Analista de Analytics;

UX Designer;

Analista de Cobrança;

Risco de Portfólio;

Gerente de Riscos;

Analista de Gente & Gestão;

Agile Expert;

Analista de SEO;

Tech Lead.

Além da remuneração, a empresa também oferece aos seus funcionários, alguns benefícios adicionais, como a participação nos lucros, vale refeição, vale transporte, plano de saúde, plano odontológico, horário flexível, home office e outros. Ainda, os profissionais contarão com licença maternidade de seis meses e licença paternidade estendida.

A Pravaler também garante auxílio trabalho online e um cartão de crédito virtual para que possam ser realizadas compras ou pagamentos de contas.

O prazo de candidatura varia de acordo com as vagas. Mas os interessados podem enviar o currículo através do site da Pravaler.

