VAGAS DE EMPREGO: Qualicorp abre 170 vagas de emprego para todo o Brasil

A administradora de planos de saúde Qualicorp está com vagas de emprego abertas em todo o país. Ao todo, a empresa oferece 170 vagas para profissionais das áreas de Marketing e Comunicação, Comercial, User Experience, Operações, Produtos, Saúde, Atendimento e TI.

Há oportunidades para cargos de diferentes níveis hierárquicos, de jovem aprendiz, assistente, consultor e analista à coordenador e especialista. As vagas são para atuação em Salvador (BA), Barueri (SP), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Vitória (ES), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF).

Os salários oferecidos, é claro, variam de acordo com a área de atuação e, principalmente, a posição desejada. Os contratados, no entanto, terão direito a vale-refeição, vale-alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida, participação nos lucros (PPR), horário flexível, folga no dia do aniversário, short friday, dress code liberado, GymPass, licença parental estendida e auxílio home office. Além disso, a empresa oferece, ainda, acesso ao Zenklub, uma plataforma de orientação psicológica online e cursos para desenvolvimento pessoal e profissional.

Como se candidatar

Para obter informações e concorrer a qualquer uma das vagas, os interessados devem acessar a página de Carreiras da empresa, disponível em https://jobs.kenoby.com/qualicorp. Na plataforma, os candidatos encontrarão detalhes sobre requisitos, atribuições e responsabilidades de cada uma das oportunidades oferecidas pela Qualicorp.

Importante notar, ainda, que todas as vagas estão abertas a participação de pessoas com deficiência (PcD), como parte da iniciativa de diversidade da empresa que em 2020 contratou 58 pessoas com deficiência, entre as 794 contratadas ao longo do ano.

Gostou? Compartilhe o conteúdo com sua rede de contatos e continue acompanhando diariamente o Notícias Concursos. Aqui você encontra a vaga ideal para você, seja de emprego, estágio ou trainee.