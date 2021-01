Vagas de estágio 2021: Várias oportunidades para estudantes

Vagas de estágio 2021, conheça todas as oportunidades de emprego ofertadas por uma organização educacional para estudantes universitários que estão em qualquer curso. Confira, a seguir, mais informações e como se inscrever!

Vagas de estágio 2021

Uma organização educacional brasileira, a Arco Educação, está oferecendo 30 vagas para estudantes universitários que estão graduando em qualquer curso.

As vagas de estágio 2021 desta instituição se concentram nas cidades de Curitiba, São Paulo e Fortaleza. Deste modo, todos os interessados devem ter disponibilidade para fazer o estágio nessas cidades.

Conheça algumas áreas de atuação que o estágio oferece:

Comercial;

Operacional;

Marketing e vendas;

Logística;

Gestão de Recursos Humanos.

Os estudantes que vão se formar até dezembro de 2021 podem fazer sua inscrição para participar do estágio.

Como se inscrever

Os interessados devem realizar sua inscrição até o dia 1º de fevereiro, no site oficial da organização. O candidato precisa selecionar em qual cidade deseja atuar, entre as opções disponíveis (Curitiba, São Paulo e Fortaleza), e realizar sua inscrição.

Todos os inscritos passarão pelo mesmo processo de seleção. Confira, a seguir, as etapas do processo seletivo:

Teste de raciocínio;

Teste de Fit Cultural;

Atividade em grupo (virtualmente);

Entrevistas online.

A seleção será feita de maneira virtual e os aprovados começaram a exercer seu cargo na Arco Educação entre o mês de março e abril. Além disso, a carga horária será de 30 horas semanais, cerca de 6 horas por dia.

Os aprovados no processo seletivo terão remuneração compatível com a do mercado e, também, serviços de bem-estar físico e mental.

