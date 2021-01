Vai abandonar o WhatsApp? Saiba escolher entre Telegram e Signal

Aplicativo de mensagens mais popular do mundo, o WhatsApp anunciou na última quarta-feira (6) que os usuários deverão compartilhar seus dados com o Facebook obrigatoriamente , a partir de fevereiro. Além disso, a empresa vai bloquear quem não concordar com os novos termos da plataforma.

Diante disso, muitas pessoas já pensam em abandonar o WhatsApp. Para estas, há pelo menos duas boas alternativas de mensageiros que não possuem relação com o Facebook e afirmam priorizar a privacidade.

Uma delas é o Telegram, criado pelos irmãos Nikolai e Pavel Durov, que também fundaram a maior rede social russa. A outra é o Signal, administrado por uma organização sem fins lucrativos.

As mudanças no WhatsApp deixaram alguns usuários insatisfeitos.Fonte: Pexels

Na dúvida sobre qual mensageiro escolher para substituir o WhatsApp? Confira um pequeno comparativo entre eles.

Segurança

O Telegram tem um sistema de criptografia das mensagens privadas e em grupo que passam pela nuvem da plataforma. Mas a criptografia de ponta a ponta só existe nos chats secretos, onde você é avisado quando alguém tira um print da conversa.

O foco em segurança chama a atenção no Signal.Fonte: Signal/Divulgação

Já no Signal, a criptografia ponta a ponta é padrão e protege até os metadados. Além disso, oferece opções extras de segurança, como bloqueio de captura de tela, desfoque de rostos em fotos enviadas e a exclusão automática de mensagens após a leitura.

Recursos

A lista de recursos do Telegram chama a atenção. Há bots para as mais variadas finalidades, criação de enquetes e envio de arquivos de até 2 GB. Os usuários também encontram jogos, mensagens autodestrutivas e podem criar grupos de conversa com até 200 mil pessoas.

Recursos se destacam no Telegram.Fonte: Unsplash

Focado em privacidade, o Signal não tem tantas funções, mas ainda assim encontramos muitos recursos semelhantes ao WhatsApp, como as chamadas de áudio e vídeo, compartilhamento de arquivos e conversas em grupo. Ele também pode ser usado como app padrão de SMS no celular.

Qual escolher?

O Telegram é a melhor escolha se você prioriza os recursos, além de possuir uma base muito maior de usuários, enquanto o Signal é a opção ideal para quem não abre mão da privacidade, como Edward Snowden e Elon Musk, que estão entre os usuários.