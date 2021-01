Ester (Grazi Massafera) vai arrancar uma confissão de culpa de Alberto (Igor Rickli) sobre o atentado contra Cassiano (Henri Castelli) em Flor do Caribe. O herdeiro dos Albuquerque se revoltará ao perceber que foi enganado e partirá para cima da ex-mulher. Ela não se intimidará. “Vai me bater? Não vai ser nada bom para você”, duvidará a protagonista da novela das seis.

A filha de Samuel (Juca de Oliveira) terá certeza de que o mau-caráter estará por trás de uma explosão que acertará o piloto de avião durante as escavações na mina de Duque (Jean Pierre Noher). Ela, no entanto, precisará reunir provas que liguem o neto de Dionísio (Sérgio Mamberti) ao atentado.

Ela encontrará a oportunidade perfeita ao ser intimidada pelo empresário nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 18. “Eu estava mesmo querendo falar com você. Eu soube que a sua entrevista foi remarcada. Que bom. Vamos ver se dessa vez você não perde”, dirá Alberto, em referência à audiência sobre a guarda de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel).

O antagonista vivido por Igor Rickli terá dopado a mãe de Samuca (Vitor Figueiredo) para impedi-la de chegar ao juizado. “Por falar em fórum, eu espero que dessa vez você não me impeça de comparecer. Deve ter sido isto que você disse no fórum, né? Me apontar, me acusar como uma mãe relapsa e irresponsável”, devolverá ela.

“Meu amor, foi você que pediu para entrar nessa guerra. Agora cada um usa as armas que tem”, alfinetará o playboy. “Eu quero ver com que armas você vai se defender quando a polícia descobrir quem foi o criminoso que explodiu a mina e tentou matar o Cassiano”, responderá a protagonista de Grazi Massafera.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Alberto (Igor Rickli) dá chilique em Flor do Caribe

Xeque-mate

Com sangue frio, Ester colocará o mauricinho contra a parede. “Para a sua informação, a polícia está investigando o acidente. Encontraram indícios de que foi uma explosão criminosa e, a partir disso, vão abrir um inquérito. Alberto, eu não queria estar na sua pele quando todas as provas apontarem você com suspeito”, disparará ela.

“Eu, suspeito? Isso só vai acontecer se você e seu amante fizerem uma denúncia vazia. Prova! Prova que eu tenho algum envolvimento com essa bendita explosão”, desafiará o vilão.

A jovem afirmará que Isabel (Thaíssa Carvalho) terá rastreado as ligações do filho de Guiomar (Claudia Netto) na noite anterior à explosão. “Que ligações?”, questionará ele, com os nervos à flor da pele.

Ester matará a charada na hora. “A Isabel não rastreou nada. Eu só joguei verde para ver se você caía. Então existem ligações comprometedoras que podem provar que você é um criminoso. Pode ter certeza que elas vão ser rastreadas agora”, comemorará a loira.

Fora de si, Alberto chegará a segurar o rosto da amiga de Taís (Débora Nascimento) com força e violência. “O que foi? Vai me bater? Não vai ser nada bom para você. E sem escândalos. Nossa filha está aqui do lado e não vai ser legal para ela”, debochará a mocinha do folhetim de Walther Negrão.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o .publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.