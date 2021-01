Vai para a Globo? Saiba o motivo da demissão de Marcos Mion da Record · .

Briga de ego nos bastidores e a certeza de uma possível ida para a Globo causaram a demissão de Marcos Mion da Record. O apresentador foi surpreendido na manhã desta quarta (27) com a decisão tomada na véspera pela cúpula da emissora. As relações entre Mion e Record estavam tensas desde que o atual contrato foi renovado, em janeiro de 2019. Pioraram muito durante a última temporada de A Fazenda.

Fontes do . afirmam que Mion foi pego de surpresa, não esperava ser demitido durante as férias. Ele ainda estava reunido com a direção da emissora quando a notícia foi publicada no portal R7, da Record, pelo colunista Flavio Ricco.

A paciência dos bispos chegou ao fim quando o colunista Leo Dias, do Metrópoles, publicou ontem (26) uma reportagem intitulada “Insatisfeito na Record, Marcos Mion tem contrato apenas até dezembro e abre os olhos da Globo”. Os bispos acharam que o próprio apresentador foi quem vazou a informação de que a relação “ficou bem abalada” após A Fazenda 12.

A cúpula da Record entendeu com um recado velado de que Mion já negocia com a Globo (que tem interesse sim, tanto que atrapalhou a última renovação). Os bispos decidiram, então, antecipar o fim do contrato com o apresentador, que iria até dezembro, para que ele não fosse para sua principal concorrente “em alta”, logo após o fim de mais uma Fazenda.

Mion tembém irritou os diretores do programa e foi acusado internamente de não respeitar regras, reclamar demais e se achar dono do reality de maior sucesso da casa.

O episódio em que ele deixou escapar durante uma live no Instagram o nome do eliminado da noite e estragou a surpresa do programa fez a equipe arrancar os cabelos nos bastidores. “Eu não vou nem poder encontrar o Mariano [futuro eliminado]. Então, nem posso te falar que vou te encontrar aqui fora, como falo normalmente. Ele vai direto para o hotel.”, comentou Mion na rede social, antes do anúncio oficial.

Outro momento de tensão foi uma entrevista para o jornal Meio&Mensagem, em que o apresentador afirmou que foi responsável pela parceria do programa com a rede social TikTok. A declaração causou uma briga de egos na emissora, envolvendo até o vice-presidente Comercial, Walter Zagari.

“Marcos Mion, além de apresentador, foi responsável por trazer parceiros comerciais e contribuir com a estratégia multiplataforma do reality. O patrocínio máster do TikTok ocorreu através de sua negociação”, diz o trecho da reportagem que desagradou à cúpula da emissora.

A soma de todos esses fatores tem como resultado uma pergunta óbvia: para que pagar o salário do apresentador insatisfeito até o fim do ano e, em seguida, perdê-lo para a concorrente? Se a Globo tiver mesmo interesse em Marcos Mion, ela que lute!