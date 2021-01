‘Vai se tornar escrava sexual’ · .

Mesmo após descobrir que Capitu (Giovanna Antonelli) ganha a vida como garota de programa, Fred (Luigi Baricelli) não desistirá de seu amor pela vizinha. Em Laços de Família, ele se declarará novamente à amada, que dará um fora nele e preferirá se manter sob o “patrocínio” de Orlando (Henri Pagnoncelli). “Vai virar escrava sexual”, alertará o certinho.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, Fred se encontrará com Capitu no apartamento de Helena (Vera Fischer) e contará sobre a surra que terá dado em Maurinho (Luiz Nicolau). Mas a ex-namorada do pilantra não gostará disso. Ela mandará que o professor para de se meter em confusões por sua causa.

“Capitu, você acha mesmo que eu ia deixar você sozinha nessa? Eu tô contigo. Agora que você não tem mais nada pra esconder e meu casamento não tem mais jeito… Eu tô do seu lado”, afirmará ele.

“Mesmo depois de tudo que aconteceu, você ainda me quer?”, perguntará a prostituta, emocionada. “Quero. Agora não tem mais nada pra nos atrapalhar. A gente não tem mais nada a perder, só ganhar”, dirá Fred, que se aproximará da jovem para um beijo.

Ela, porém, se afastará. “Não, Fred, não dá. Não vou ficar com você”, sentenciará a personagem de Giovanna Antonelli, que o deixará confuso. “Eu decidi que vou viver com o Orlando. É minha única saída, Fred. Vai ser melhor pra mim, pro meu filho, pra todo mundo. Eu preciso continuar a viver, preciso pagar minhas contas. Como é que eu vou fazer com os meus pais, Fred? Se não fosse o meu dinheiro, eles iam viver do quê?”, perguntará.

O irmão de Camila (Carolina Dieckmann) dirá que essa é a chance de ela mudar de vida, mas a garota de programa não aceitará. “Só quero que me prometa que vai ficar longe disso tudo. O Orlando é um homem muito perigoso, e eu não quero que aconteça nada com você. Eu já tomei minha decisão e não vou voltar atrás”, decretará a filha de Paschoal (Leonardo Villar).

“Você vai se tornar uma escrava, uma escrava sexual desse sujeito”, dirá Fred, indignado. “Minha vida não importa mais. O que eu não vou me perdoar nunca é se acontecer alguma coisa ruim com você. O Orlando é capaz de matar”, falará Capitu, aos prantos. Ela ainda pedirá que o amado prometa se afastar dela.

Com lágrimas nos olhos, o professor falará que isso é uma loucura e sugerirá que os dois conversem. “Acabou, Fred! Salva a tua vida, salva o teu casamento”, aconselhará Capitu ao ir embora para a sua casa.

