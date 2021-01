“Vai ser um ano de vitórias”, prevê meio-campista palmeirense Felipe Melo

Após folgar no dia 1º de janeiro, o elenco palmeirense retoma neste sábado a rotina de treinamentos na Academia de Futebol. Por meio de vídeo publicado no perfil do Instagram, o meio-campista Felipe Melo fez previsão otimista sobre o recém iniciado ano de 2021.

“Um ano de vitória para todos vocês, muito de Deus para a vida de cada um de vocês. Saúde! Vai ser um ano de vitórias e muitas bênçãos”, disse o voante, enquanto circulava pelo centro de excelência. Em outro curto vídeo, ele apenas colocou a inscrição “amém”.

Felipe Melo sofreu fratura no tornozelo esquerdo durante o triunfo sobre o Vasco, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Operado no último dia 9 de novembro, o meio-campista, a princípio, precisaria de três a quatro meses para se recuperar, prazo que ele tenta reduzir.

“Vai ser um ano de vitórias e muitas bênçãos”, disse Felipe Melo em vídeo gravado na Academia de Futebol. Após descansar ontem, elenco volta a trabalhar hoje. #GazetaVerdao pic.twitter.com/7VdtJ1FNDy — Bruno Ceccon (@b_ceccon) January 2, 2021

Antes de sofrer a lesão, Felipe Melo disputou um total de 31 partidas pelo Palmeiras em 2020, com um gol marcado. Deslocado à zaga pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, ele vinha jogando no meio de campo com Abel Ferreira e recebeu elogios do português.

Sem Felipe Melo, o Palmeiras se prepara para disputar a primeira partida válida pela semifinal da Copa Libertadores. Às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, o time alviverde entra em campo para enfrentar o River Plate, no Estádio Libertadores de América.

Finalista da Copa do Brasil, o Palmeiras ainda encara o Grêmio nos dias 3 e 10 de fevereiro, com mandos de campo a serem definidos pela CBF por sorteio. Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time alviverde pega Sport às 19 horas do próximo sábado, na Ilha do Retiro.