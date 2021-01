O Palmeiras bateu o Santos por 1 a 0 e conquistou a Conmebol Libertadores pela segunda vez na sua história. A vitória alviverde veio com gol de Breno Lopes, nos acréscimos, com cruzamento de Rony.

Após a partida, o autor da assistência do título desabafou em entrevista ao repórter Edu Meneses. O atacante relembrou da chegada ao Palmeiras e o começo ruim com a camisa do Verdão. Sobrou também para Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians. Rony relembrou uma recente declaração do Pé de Anjo e desabafou.

“Cara, eu cheguei no Palmeiras e na minha primeira entrevista falei que ia fazer história. Eu vim para o Palmeiras fazer história. Eu tinha certeza que Deus era comigo, que no momento certo as coisas iriam acontecer. E hoje não está sendo diferente. Tive um começo ruim? Tive. Mas dei a volta por cima. Sou o tipo de cara que não desisto do que eu quero. Essa força de vontade é Deus que me dá. Hoje estou muito feliz de estar fazendo história no Palmeiras”, começou por afirmar.

“Eu só tenho uma palavra dizer. Anote aí: vai ter gente que vai ter que andar nu na Avenida Paulista, porque teve gente que falou assim: se o Palmeiras for campeão, andu nu na Paulista. Isso é para ver a força do Palmeiras. Aqui tem história. Aqueles que torceram contra, eu só lamento. Isso é um desabafo, porque falei para minha família que ia calar a boca de todo mundo”, complementou o atacante em referência a Marcelinho Carioca.

A declaração de Marcelinho Carioca foi durante o programa Arena SBT da última segunda-feira (22). O ex-jogador do Corinthians afirmou que correria pelado na Avenida Paulista caso o Palmeiras vencesse a Libertadores.

Veja abaixo:

“Se o Palmeiras for campeão da Libertadores, eu saio pelado na Paulista“.

Com a conquista, o Palmeiras chegou ao seu segundo título na história da Conmebol Libertadores.