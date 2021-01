Vai voltar a gravar? Silvio Santos abandona fios grisalhos em visita ao Jassa · .

Sem sair de casa desde março de 2020, Silvio Santos se sentiu seguro para deixar a quarentena e ir ao Jassa Cabeleireiros, em São Paulo, nesta quarta-feira (13). O comunicador de 90 anos foi atendido por seu amigo Jassa e abandonou os fios grisalhos. A ida ao salão levantou suspeitas de um possível retorno para as gravações, mas a assessoria do SBT negou que essa seja uma preparação para a volta ao trabalho. Ele segue afastado da função de apresentador.

Em suas redes sociais, Jassa compartilhou o atendimento ao comunicador e toda a transformação que ele passou durante a tarde. Os fios grisalhos, que ele assumiu durante o período de isolamento social, ficaram para trás. Nesta quarta-feira, ele foi encontrar o amigo, cortar o cabelo e também decidiu fazer as unhas. Antes da quarentena, ele costumava visitar o estabelecimento rotineiramente, e isso era algo de que ele sentia falta.

Para receber o apresentador, Jassa reservou uma sala especial, apesar de o local estar vazio. Silvio foi atendido apenas pelo amigo e por uma manicure, com todos os protocolos de segurança para evitar o contágio e a propagação da Covid-19.

Nas redes sociais, internautas questionaram se a mudança seria para ele voltar aos estúdios do SBT. “Não significa que ele vai voltar”, comunicou a assessoria de imprensa da emissora ao ..

De acordo com a equipe, o dono do SBT está muito bem de saúde e seguirá em isolamento em sua mansão no Morumbi, em São Paulo, aguardando a vacinação.

Apesar de estar em quarentena, Silvio segue dando ordens em sua empresa. Ele despacha de um escritório que tem em sua casa e está ativo como empresário –ele costuma conversar com sua equipe por telefone e por cartas. Também tem feito acompanhamento médico e seguindo à risca as recomendações dos órgãos de saúde.

Veja fotos de Silvio Santos com Jassa nesta quarta-feira (13):