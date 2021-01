Valencia vence o Valladolid fora de casa e se afasta da zona de rebaixamento

O Valencia venceu o Real Valladolid fora de casa neste domingo por 1 a 0, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time visitante chega a 19 pontos, 3 a mais que o Elche, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

Logo no início do primeiro tempo, o meio-campista do Valladolid, Roque Mesa, chutou uma bola perto da trave. Pouco tempo depois, o Valencia também teve um lance perigoso com Jose Gaya, em chute na trave.

Na segunda etapa, o Valencia continuou com a posse de bola e fazendo pressão. Em uma das jogadas ofensivas, Carlos Soler finalizou bem e marcou o único gol do jogo. No final da partida, o time visitante teve um gol anulado pelo VAR.

O próximo compromisso do Valladolid é contra a Peña Desportiva no sábado (16), pela Copa do Rei. Já o Valencia volta a campo no mesmo dia, contra o Alcorcón, também pelo torneio de mata-mata.

Confira outros jogos deste domingo:

Levante 2 x 1 Eibar

Cádiz 3 x 1 Alavés