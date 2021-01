Valorant: confira as novidades do novo episódio do game

O Episódio 2, Ato I de Valorant começou no dia 12 de janeiro e trouxe muitas novidades, entre elas um novo agente japônes chamado Yoru, um pacote de skins chamado Renascimento, Passa de Batalha e atualizações nas partidas ranqueadas.

Novo Agente

Yoru é o novo agente duelista do jogo. Ele utiliza inúmeras ferramentas para se reposicionar ou criar distrações. Nativo do Japão, ele abre fendas na realidade para infiltrar-se nas linhas inimigas sem ser visto, usando artimanhas, como uma granada que imita o eco do barulho de passos, entre outros.

Com Yoru, você vai conseguir passar de fininho pelo mapa causando caos e conseguindo abates, deixando seus inimigos sem saber o que aconteceu.

Pacote de Skins

O novo pacote de skins foi criado para incluir várias das skins favoritas da comunidade. “Sempre recebemos muitas mensagens nas redes sociais de pessoas que começaram a jogar Valorant depois de tais skins já terem sido lançadas, e elas sempre falam como ficam conferindo a loja o dia inteiro para conseguirem comprar a skin que querem”, conta a produtora Preeti Khanolkar.

O pacote vai incluir 5 skins diferentes, assim, os jogadores terão a oportunidade de ter itens e temáticas diferentes para cada arma ao adquirirem um pacote.

Passe de Batalha

O Passe de Batalha do Episódio 2, Ato I conta com 1.000 VP (Valorant Points) e 12 skins de armas e 1 skin Confronto, chaveiros para armas, cards, sprays e títulos. Os jogadores poderão coletar suas recompensas até o dia 1º de março. Alguns itens disponíves incluem:

Phantom Infinito + 3 variantes;

Classic Infinito + 3 variantes;

Chaveiro de Arma Saleiro;

Operator Pulverizante;

Spray Escolhendo Minha Arma;

Entre outros

Ranqueadas

As mudanças nas partidas ranqueadas são para melhor: agora o jogador vai conseguir entender com mais clareza a proximidade do próximo rank e poder ver o comparativo de cada jogador com os melhores dos melhores.

Eles também irão recompensar melhor o tempo investido nas partidas ranqueadas, além de realizar diversas mudanças de acordo com o feedback da comunidade.

Agora, você também poderá ver um Placar Regional dos melhores jogadores, que incluem os que estiverem nos ranks Imortal ou Radiante (top 500) no client do jogo.