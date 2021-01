Nesta sexta-feira (1), no primeiro dia de 2021, a Premier League foi atração nos canais ESPN. Em campo, o Manchester United venceu o Aston Villa por 2 a 1 e empatou em número de pontos com o Liverpool na liderança.

No entanto, mesmo com a virada de ano, as polêmicas seguem presentes. O gol da vitória dos Diabos Vermelhos saiu de uma penalidade de Douglas Luiz em cima de Pogba.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Após a partida, nas redes sociais, o volante brasileiro postou o vídeo do lance que gerou o pênalti e desabafou sobre a marcação. Na reclamação, sobrou para a forma que o VAR vem sendo utilizado.

“Eu vejo esse vídeo eu não consigo acreditar que isso foi pênalti, eu sempre torço pelo futebol mais justo, com menos erros, mas, aí eu paro e vejo esses tipos de lances. Se temos o VAR pra ajudar, vamos começar a usar corretamente, esses erros podem definir o futuro dos clubes!”, disse o brasileiro.

Veja abaixo:

Eu vejo esse vídeo eu não consigo acreditar que isso foi pênalti, eu sempre torço pelo futebol mais justo, com menos erros, mas, aí eu paro e vejo esses tipos de lances.

Se temos o VAR pra ajudar, VAMOS começar a usar CORRETAMENTE, esses erros podem definir o futuro dos clubes! pic.twitter.com/YWvWkT0Cwu — Douglas Luiz (@dg_douglasluiz) January 1, 2021

Com a vitória sobre o Aston Villa, o Manchester United chegou aos 33 pontos e divide a liderança com os comandados por Jurgen Klopp. O Liverpool está à frente por conta do saldo de gols.

Já o time de Birmingham está em sexto lugar, com 26 pontos conquistados e uma partida a menos.