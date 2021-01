Van elétrica da Amazon já faz entregas nas ruas de Los Angeles

A van elétrica para entregas da Amazon foi identificada por um morador de Los Angeles. Desenvolvido pela startup norte-americana Rivian, o veículo em fase de testes já realiza entregas em alguns bairros da cidade californiana.

As fotos foram tiradas em dezembro de 2020 e são as primeiras imagens do furgão atuando efetivamente nas ruas norte-americanas. Anteriormente, apenas os primeiros protótipos foram vistos em rodovias durante os períodos de testes da montadora.

Van elétrica da Amazon já realiza entrega em alguns bairros de Los Angeles, nos EUA.Fonte: Jeffrey Chen/Reprodução

Hoje, a Amazon é um dos principais investidores da Rivian. Com isso, a gigante do comércio eletrônico fez um acordo com a montadora especializada em elétricos para o desenvolvimento de uma frota de vans personalizadas para entregas.

Azul e com o logo da loja virtual, o modelo traz um sistema inteligente de alerta de pedestres. Assim, ele emite uma melodia bem curiosa enquanto está em movimento ou estacionado com o motor ligado.

De acordo com as informações, o sistema de alerta é obrigatório para esses modelos de carros elétricos nos EUA. No entanto, é possível que o sinal sonoro emitido possa mudar antes do início da produção final da frota da Amazon.

Frota inteiramente elétrica com 100 mil unidades

Conforme o comunicado divulgado pelas companhias, o acordo entre a Amazon e a Rivian envolve a fabricação de 10 mil vans elétricas até 2022. Mais adiante, a expectativa é que a frota completa tenha 100 mil unidades personalizadas em 2030.

Os modelos desenvolvidos pela startup têm diversos recursos, como câmeras na parte externa que oferecem uma visão 360º aos motoristas. Eles também possuem integração com a assistente virtual Alexa e um software de direção especial para rodovias.

Essa é uma das ações da companhia liderada por Jeff Bezos para zerar as emissões de carbono em suas operações até 2040. Atualmente, a loja virtual já possui uma limitada frota de veículos elétricos atuando em certos países – incluindo bicicletas elétricas.