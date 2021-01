Alma (Marieta Severo) até tentará consolar Edu (Reynaldo Gianecchini) após ser informada da doença de Camila (Carolina Dieckmann), mas o discurso dela terá tom de decepção. Em Laços de Família, a ricaça ficará chocada ao saber que a jovem tem câncer e falará ao sobrinho que, por isso, os dois vão perder os melhores anos de suas vidas.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, Edu chamará a tia e Helena (Vera Fischer) ao hospital para ouvirem de um médico especialista que o caso de Camila é de leucemia, um tipo de câncer. Enquanto a mãe da estudante se acabará de chorar, a esnobe ficará em choque.

Ainda no consultório, o galã chorará, e a ricaça ficará ao lado dele. “Edu, jamais imaginei que pudesse acontecer uma coisa dessas. Uma menina tão jovem, recém-casada. Meu Deus, com uma vida inteira pela frente. E você também, Edu. Você também tem uma vida inteira pela frente. Meu Deus, o que vai acontecer? O que se faz numa hora dessas?”, questionará ela.

O médico falará que tem muita esperança e fará tudo que puder, moverá céus e terras para livrar Camila da doença. Mesmo assim, a personagem de Marieta Severo comentará, de maneira insensível: “Vocês vão perder os melhores anos da vida de vocês, Edu. Isso não é justo. Parece que eu estava prevendo”.

A mulher de Danilo (Alexandre Borges) ainda lembrará que alertou para que Camila procurasse um médico e que o sobrinho não quis ouvi-la. “Tia, agora não adianta falar sobre isso”, responderá o jovem. Alma insistirá para que ele procure outros profissionais.

O personagem de Reynaldo Gianecchini dirá que precisa voltar para o quarto da mulher e perguntará se a tia irá com ele. “Eu prefiro não ir. A Camila pode desconfiar se eu voltar na mesma noite. Eu tô muito abalada, prefiro não ir”, se recusará ela.

