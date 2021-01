Várias vagas de emprego anunciadas

Trabalhe no Bradesco, um dos principais grupos financeiros em nosso país! Novas oportunidades de emprego foram anunciadas. O anúncio é válido para todos os postos de atendimento no Brasil e há chances para todos os níveis de escolaridade.

Trabalhe no Bradesco

Esta é sua chance de trabalhar com um dos principais grupos financeiros do Brasil! O Bradesco anunciou novas oportunidades de emprego para profissionais, estagiários e aprendizes.

O anúncio das vagas para estágio, profissional e aprendiz é válido para todos os locais do país. A exceção está nas oportunidades para pessoas com deficiência (PCDs), pois as chances são somente para quem vive em Assis Chateaubriand, no estado do Paraná.

O banco oferece a chance dos profissionais cadastrarem seus currículos mesmo que nenhuma vaga tenha sido anunciada. Para isso, basta inserir o seu currículo no site e esperar por uma oportunidade de entrevista.

Os novos contratados do Bradesco terão carga horária de segunda a sexta-feira, com horário e jornada de trabalho combinados com o banco.

Além disso, os profissionais receberão os seguintes benefícios:

Seguro de Vida;

Vale Transporte;

Vale Alimentação;

Assistência Médica;

Assistência Odontológica;

Outros.

Como se inscrever

Para participar do processo seletivo trabalhe no Bradesco, os interessados devem acessar o site oficial do Banco. Ao acessar a página, procure pela opção “Trabalhe Conosco”.

É importante lembrar que as vagas podem sofrer alterações no decorrer do dia ou serem removidas sem aviso prévio. Portanto, sempre que possível verifique a sua inscrição e deixe seu currículo pronto para o cadastro.

