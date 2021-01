Vasco diminui chances, mas segue ‘favorito’ ao rebaixamento; veja probabilidades

O empate em 0 a 0 diante do Atlético-GO na última quinta-feira (7) tirou o Vasco da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas não reduziu as chancas de um novo descenso da equipe carioca.

A informação é do “FiveThirtyEight”, site parceiro da ESPN especializado em calcular as probabilidades de título e rebaixamento utilizando uma série de combinações (mando de campo, quantidade de jogos, rivais etc.).

De acordo com o portal, o Cruzmaltino segue como um dos clubes com maior chance de queda na Série A (39%), à frente apenas das três equipes que há mais tempo se revezam no Z4 do Brasileirão: Goiás (80%), Botafogo (90%) e Coritiba (97%).

Mesmo com uma partida menos em relação a todos os rivais que brigam diretamente contra o descenso à Série B, a equipe comandada agora por Vanderlei Luxemburgo tem chances de rebaixamento até superiores até do que o Bahia (31%), que integra neste momento a 17ª colocação no Brasileirão, dentro da zona do pesadelo.

Além deles, outros times ainda aparecem com probabilidades reais de rebaixamento como Sport (32%), Fortaleza (20%), Atlético-GO (6%), Red Bull Bragantino (3%) e Ceará (1%).

Na outra ponta da tabela a disputa segue dura também. Após vencer fora de casa o Ceará por 2 a 0, o Internacional teve uma ligeira melhora nas chances de encerrar o jejum que já dura 41 anos, e ficar com a taça de campeão brasileiro. O Colorado tem agora 6% de probabilidade, com uma sequência de quatro vitórias seguidas.

Quem segue disparado na liderança e também na matemática é o São Paulo, com os 53% de chances de terminar o Brasileirão vitorioso, mesmo após a derrota por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino na última rodada.

Quem também tropeçou mas segue vivo na disputa é o Flamengo, que agora soma 23% de probabilidade de ser campeão. Quem comemorou (e muito) os resultados dos rivais diretos na briga pela taça foi o Atlético-MG.

Antes de São Paulo e Flamengo entrarem em campo, os atleticanos tinham 5% de probabilidade de serem campeões. Agora saltaram para 10%. Ainda aparecem vivos na matemática Grêmio (4%) e Palmeiras (3%).