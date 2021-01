Vasco e Independiente encaminham novo empréstimo de Benítez até junho de 2021; clube carioca pagará R$ 1,3 milhão no negócio

Final feliz para a torcida do Vasco na novela envolvendo o meia Martin Benítez e o Independiente.

Na manhã desta sexta-feira (8), o Gigante da Colina encaminhou um acerto com a equipe de Avellaneda pela permanência do meia em São Januário até junho de 2021.

O acordo custará 250 mil dólares, algo em torno de R$ 1,3 milhão, aos cofres do time carioca. As informações foram confirmadas pelo ESPN.com.br junto a Adrián Castellanos, empresário do atleta.

“Acredito que acerte ainda hoje. Seria um empréstimo de seis meses”, disse o presidente Alexandre Campello à repórter Roberta Barroso, dos canais ESPN. Benítez viaja ao Brasil na noite desta sexta-feira de volta da Argentina.

Caso o Independiente receba uma oferta de compra por Benítez, o Vasco será obrigado a igualar ou liberar o atleta ao time que quiser contar com o meia.

A diretoria do clube carioca trabalhava para tentar a permanência de Benítez pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro, uma vez que o clube ainda briga contra o rebaixamento na competição nacional.

Conforme apurou o ESPN.com.br, que acompanha de perto a situação, não há interesse por parte do clube argentino em liberar o jogador apenas até o fim de fevereiro, como propõe o Cruz-Maltino.

Explica-se a situação. Se retornar ao Independiente ao fim de fevereiro, o clube argentino não poderá registrá-lo novamente, uma vez que a data-limite de inscrições no TMS (sistema de transferências da Fifa) se encerra no dia 18 do mesmo mês. O Campeonato Brasileiro, por sua vez, termina apenas no dia 24.

Enquanto não é do interesse dos argentinos em ter Benítez de volta depois do dia 18, no Vasco também não haveria motivo em ter o meia sem que ele possa encerrar a disputa do Brasileirão por completo, em competição que o clube carioca briga contra o rebaixamento.

No início de dezembro, a reportagem entrou em contato com Jorge Damiani, diretor do Independiente, que está afastado temporariamente das decisões do time argentino.

Na época, o cartola informou à reportagem que o valor estipulado ao Vasco para que Benítez seja contratado em definitivo era de 4 milhões de dólares, algo em torno de R$ 24 milhões, por 60% dos direitos econômicos.

Recentemente também, a reportagem informou que clubes como Grêmio, Palmeiras e Atlético-MG estavam de olho no meia argentino. Damiani disse, inclusive, que tais times tinham apresentado ofertas maiores do que às do Vasco, mas que o clube carioca ainda detinha prioridade na negociação.