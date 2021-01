Vasco empata com o Atlético-GO e deixa zona de rebaixamento do Brasileirão

Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco ficou no empate por 0 a 0 com o Atlético-GO, nesta quinta-feira, em Goiânia. Com o resultado, os cruzmaltinos chegaram a 29 pontos e saíram da zona de rebaixamento da competição. Já os goianos, com 35, se mantém longe da degola.

O Vasco foi superior no primeiro tempo e criou boas chances de marcar. No entanto, parou nas boas defesas do goleiro Jean. Na etapa final, o jogo caiu em rendimento e as duas equipes pouco criaram na parte ofensiva.

Na próxima rodada, o Vasco encara o Botafogo, no domingo, em São Januário. O Atlético-GO entra em campo no mesmo dia, contra o Bahia, novamente em Goiânia.

O jogo – O Vasco começou melhor a partida e criou a primeira chance aos cinco minutos. Cano aproveitou passe de Yago Pikachu e chutou pela linha de fundo. Depois, Juninho foi lançado na área e finalizou em cima de Jean.

Os cruzmaltinos seguiram tendo mais posse de bola. Os visitantes voltaram a chegar com perigo aos dez minutos. Yago Pikachu recebeu passe na área e chutou cruzado para boa defesa de Jean. Depois, foi a vez de Germán Cano arriscar de fora da área e parar no goleiro goiano.

O Atlético-GO só conseguiu chegar pela primeira vez com perigo ao ataque aos 20 minutos. Wellington Rato recebeu passe na área, demorou para ajeitar a bola e chutou em cima de Fernando Miguel, que salvou os cariocas. Só que o Vasco respondeu em chute de Yago Pikachu.

Com o passar do tempo, o ritmo da partida diminuiu. O Atlético-GO conseguiu equilibrar a posse de bola, mas pouco ameaçava na frente. O Vasco manteve o controle do jogo, mas passou a ter mais dificuldade em criar bons lances. Assim, o empate seguiu até o intervalo.

No segundo tempo, o confronto seguiu equilibrado. Com isso, as chances de gol não existiram de ambos os lados.

O Vasco voltou a ter mais posse de bola ao longo da etapa final, mas pecava no último passe. O Atlético-GO tentava aproveitar os espaços para avançar nos contra-ataques.

Somente aos 34 minutos, em avanço rápido, Arnaldo cruzou, mas Janderson chegou desequilibrado e mandou pela linha de fundo.

Nos minutos finais, as duas equipes desperdiçaram grandes chances. Primeiro, Gabriel Pec chutou próximo ao gol. Já o Atlético-GO, viu Henrique salvar em cima da linha o que seria o gol da vitória dos donos da casa. Assim, o confronto terminou empatado em Goiânia.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 0 X 0 VASCO

Local: estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data: 7 de janeiro de 2021, quinta-feira

Hora: 21h (de Brasília)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Gustavo Ferrareis, Marlon Freitas e Zé Roberto (Atlético-GO); Léo Matos e Juninho (Vasco)

ATLÉTICO-GO: Jean; Arnaldo (João Victor), Oliveira, Éder e Natanael; Pereira, Marlon Freitas e Chico (Matheus Vargas); Wellington Rato (Nicolas), Zé Roberto (Roberson) e Gustavo Ferrareis (Janderson)

Técnico: Marcelo Cabo

VASCO: Fernando Miguel, Léo Matos, Werley, Leandro Castán e Henrique; Bruno Gomes (Marcos Júnior), Léo Gil (Carlinhos), Juninho (Andrey) e Yago Pikachu (Gabriel Pec); Talles Magno (Neto Borges) e Germán Cano.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo