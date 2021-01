Vasco empata com o Atlético-GO e sai do Z4; Inter assume vice-liderança: veja a tabela do Brasileirão 2020

A 28ª rodada do Campeonato Brasileira ainda não foi totalmente concluída devido aos jogos adiados entre Atlético-MG x Santos e Palmeiras x Corinthians, mas ela já indicou algumas mudanças na tabela de classificação. O líder São Paulo foi derrotado pelo RB Bragantino, mas o Flamengo não aproveitou e caiu diante do rival Fluminense. Melhor para o Inter, que derrotou o Ceará fora de casa, nesta quinta-feira, e assumiu a vice-liderança da competição.

Na luta contra o rebaixamento, o Vasco ficou no empate com o Atlético-GO por 0 a 0. Apesar do resultado, a equipe, na estreia de Vanderlei Luxemburgo, saiu da zona de rebaixamento. O Dragão perdeu uma ótima oportunidade de chegar aos 37 pontos e alcançar a 10ª posição.

