Vasco empata e fica quatro pontos à frente do Z4; Galo sobe para 3º: veja a classificação do Brasileirão 2020

Aos poucos, o Campeonato Brasileiro vai, finalmente, organizando sua tabela. Nesta terça-feira, Palmeiras e Vasco e Atlético-MG e Santos entraram em campo para cumprirem partidas anteriormente adiadas. No Allianz Parque, as equipes empataram por 1 a 1. Enquanto isso, no Mineirão, melhor para o Galo, que venceu o Peixe por 2 a 0.

Com o resultado, a equipe treinada por Jorge Sampaoli subiu para o 3º lugar na tabela de classificação do Brasileirão, ultrapassando o Flamengo, que entra em campo nesta quinta-feira contra o Grêmio. Por sua vez, o Vasco, com o ponto conquistado, se colocou quatro pontos à frente da zona de rebaixamento.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO