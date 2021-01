Vasco encerra preparação, e Luxemburgo define equipe para o clássico

O Vasco encerrou a preparação para o clássico com o Botafogo, neste domingo, às 20h30, em São Januário, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco treinou neste sábado, no CT do Almirante, em Jacarepaguá.

A atividade deste sábado teve três momentos diferentes. O treino começou com exercícios físicos. Na sequência, o técnico Vanderlei Luxemburgo dividiu o grupo em dois e trabalhou posse de bola e marcação pressão de olho no Botafogo. Por fim, os jogadores treinaram fundamentos, como finalização, passes e cruzamentos.

Um dos destaques do título do Vasco na Copa do Brasil Sub-20, o volante Caio Lopes treinou com o time profissional. Ele se junta a Gabriel Pec, outro nome que brilhou na conquista vascaína na base. Pec já havia sido promovido por Vanderlei Luxemburgo. O técnico conhece o meia-atacante da passagem anterior por São Januário, em 2019.

Após sair da zona de rebaixamento com o empate com o Atlético-GO, o Vasco tem mais um jogo decisivo e direto na briga contra a degola. Vencer o Botafogo significa ganhar fôlego e a possibilidade de se distanciar do Z-4.

Para o clássico com o Botafogo, Luxemburgo não terá o lateral-direito Léo Matos, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo. Cayo Tenório e Yago Pickachu são possibilidades para a posição. Se optar por recuar Pikachu, Luxa pode lançar Carlinhos, Vinícius ou Gabriel Pec.

A provável escalação do Vasco para o clássico é a seguinte: Fernando Miguel; Cayo Tenório (Carlinhos ou Vinícius ou Pec), Werley, Leandro Castán e Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil, Juninho e Yago Pikachu; Talles Magno e Cano.

O Vasco ocupa a 16ª colocação, com 29 pontos, um a mais do que o Bahia, primeiro time na zona de rebaixamento. O Gigante da Colina tem um jogo a menos.