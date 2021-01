Vasco paga parte dos salários atrasados na véspera de ‘decisão’ contra o Bahia pelo Brasileirão

O Vasco se prepara para o confronto direto contra o Bahia, neste domingo (31), em São Januário. O duelo pode dar tranquilidade aos cruzmaltinos na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

E o elenco vascaíno ganhou uma motivação a mais para o jogo. Isso porque a diretoria cruzmaltina pagou o mês de novembro a jogadores e funcionários.

Com isso, o clube diminui a dívida com todos. Este é o segundo pagamento em janeiro. O primeiro foi no início do mês, ainda com Alexandre Campello como presidente.

Jorge Salgado, atual mandatário cruzmaltino, prometeu ao elenco quitar os salários neste início de 2021. O Vasco ainda deve o mês de dezembro e o 13º salário referente ao ano passado.

O pagamento da dívida com os salários depende da manutenção do Vasco na Série A.