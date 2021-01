Vasco quase dobra chance de rebaixamento em dez dias, e Botafogo chega a 99%; veja probabilidades

Goleado pelo Red Bull Bragantino na última quarta-feira (20), o Vasco viu frear sua a arrancada após a chegada de Vanderlei Luxemburgo, e conheceu a segunda derrota seguida, e voltou a ver de perto a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O 4 a 1 sofrido em Bragança Paulista deixou a equipe carioca empatada nos 32 pontos com o Fortaleza, primeiro time dentro da zona de descenso à Série B. A derrota fez Cruzmaltino quase dobrar as chances de rebaixamento em apenas dez dias.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Segundo o FiveThirtyEight, site parceiro da ESPN que calcula as chances de cada clube na Série A de acordo com uma série de algoritmos, o Vasco tinha probabilidade de rebaixamento na casa dos 22% até o último dia 11, um dia após a vitória por 3 a 0 diante do rival Botafogo.

Agora, as chances de o time de São Januário disputar novamente a Série B estão na faixa dos 43%, após duas derrotas consecutivas.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

A reta final da equipe de Vanderlei Luxemburgo para tentar a permanência a Série A será decisiva, e cheia de confrontos diretos. Nas últimas oito rodadas do Brasileirão, o Vasco terá pela frente três confrontos diante de outros times ameaças pela queda: Fortaleza, Bahia e Goiás.

Além deles, quatro duelos com postulantes ao título estarão no caminho cruzmaltino: Atlético-MG, Palmeiras, Flamengo e Internacional. O Corinthians, que briga por vaga na Conmebol Libertadores, também será adversário dos cariocas.

play 0:36 Treinador pediu mais vontade à joia do clube cruzmaltino

Botafogo chega a 99% de chances

O Botafogo precisava ter 100% de aproveitamento nos últimos oito jogos para atingir o chamado ‘número mágico’ e se livrar de mais um rebaixamento no Brasileirão. A derrota em casa por 3 a 1 para o Atlético-GO, no entanto, esfriaram ainda mais as chances de permanência na elite.

Ainda segundo análise do FiveThirtyEight, o Glorioso tem agora 99% de probabilidade de descer de divisão no próximo Campeonato Brasileiro. Lanterna com 23 pontos em 31 rodadas, a equipe do técnico Eduardo Barroca ainda terá pela frente Fluminense, Palmeiras, Sport, Grêmio, Goiás, São Paulo e Ceará nas rodadas finais.

Ainda de acordo com dados do FiveThirtyEight, os clubes que têm risco real de queda à Série B são Coritiba (97%), Goiás (85%), Sport (39%), Fortaleza (19%) e Bahia (17%).