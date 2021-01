Vasco se aproxima de acordo para extensão do empréstimo de Benítez com Independiente

A virada de ano foi muito movimentada no Vasco. O clube mudou o departamento de futebol e contratou o diretor-executivo Alexandre Pássaro e o técnico Vanderlei Luxemburgo. A boa notícia para os cruzmaltinos fica por conta da mudança de postura do Independiente. O clube argentino aceitou prorrogar o empréstimo do meia Martín Benítez.

O jogador chegou a voltar a Buenos Aires e parece ter convencido os dirigentes argentinos a permanecer em São Januário. Os clubes voltaram a conversar sobre valores.

O diretor esportivo do Independiente, Jorge Damiani, declarou que os dois clubes só precisam entrar em acordo pelo valor de empréstimo de dois meses do jogador

Para Alexandre Pássaro, a melhor opção para todos é a permanência de Benítez: “O único lugar que ele poderia jogar, entre Brasil e Argentina, agora seria o Vasco. A janela na Argentina só reabre em 29 de janeiro e aqui no Brasil as inscrições estão encerradas. Existe uma possibilidade dele trabalhar no Vasco, desde que a volta dele no BID aconteça dentro de 15 dias”, declarou.

O Vasco vai buscar o acerto para poder contar com o jogador já no fim de semana, quando a equipe terá o clássico contra o Botafogo, em São Januário.