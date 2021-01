Vasco tem jogador expulso, perde em casa para o Coritiba e não consegue se distanciar da zona de rebaixamento

Vasco e Coritiba se enfrentaram neste sábado (16), em São Januário, em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão. Em confronto direto pela luta contra o rebaixamento, melhor para o Coxa, que venceu por 1 a 0, somou três pontos e deioxu a lanterna.

Com o resultado, o time comandado por Gustavo Morínigo chegou aos 25 pontos, na 19ª posição. Já o clube carioca segue preocupado com a zona de rebaixamento. O Cruzmaltino está em 15º, com 32.

A primeira chegada foi do Vasco. Talles Magno recebeu cruzamento e não conseguiu completar. Na sobra, a zaga do Coritiba afastou antes que Cano pudesse marcar.

Aos 29, o Vasco ficou com um a menos. Após checagem no VAR, o árbitro expulsou Henrique por chegar com o braço no rosto de Sarrafiore.

A partir daí, o Coritiba começou a pressionar. Aos 34, Neilton recebeu na entrada da área, finalizou e Fernando Miguel defendeu.

O gol veio aos 43 minutos. Hugo Moura recebeu de Neilton e finalizou no canto de Fernando Miguel, que caiu e não conseguiu defender.

Mesmo com um a menos, o Vasco quase empatou aos 48. Léo Gil cruzou e Cano cabeceou firme para a defesa de Wilson à queima-roupa.

Segundo tempo

Mesmo com um a menos, o Vasco ficou mais com a bola na segunda etapa. No entanto, encontrando o Coritiba bem fechado buscando os contra-ataques, não conseguiu criar grandes chances.

A primeira veio aos 21. Léo Matos ajeitou para a canhota e arriscou. Wilson defendeu sem dar rebote. Aos 28, foi a vez de Benítez. O meia argentino recebeu de Cano e bateu à esquerda do goleiro.

O Coritiba só chegou aos 36. Luiz Henrique arriscou de fora da área e obrigou Fernando Miguel a se esticar e fazer a ponte.

Vasco da Gama 0 x 1 Coritiba

GOLS: Coritiba: Hugo Moura

VASCO DA GAMA: Fernando Miguel; Léo Matos (Cayo Tenório), Werley, Castán e Henrique; Bruno Gomes, Juninho (Caio Lopes) e Léo Gil (Gabriel Pec); Yago Pikachu (Neto Borges), Talles Magno (Benítez) e Cano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

CORITIBA: Wilson; Natanael, Nathan Ribeiro, Sabino (Henrique) e Geovane; Nathan, Hugo Moura, Sarrafiore (Luiz Henrique), Matheus Bueno (Ramón Martínez) e Neilton (Jonatham); Pablo Thomaz (Ricardo Oliveira). Técnico: Gustavo Morínigo

Hugo Moura comemorando gol marcado pelo Coritiba contra o Vasco pelo Brasileirão Divulgação/Coritiba FC

Vasco voltou a perder após 2 partidas

Vasco voltou a tomar gol após 2 partidas

Coritiba venceu a 1ª partida no segundo turno

Coritiba voltou a vencer após 10 jogos

Classificação

– Vasco da Gama: 15º lugar, com 32 pontos

– Coritiba: 19º lugar, com 25 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias, pelo Brasileirão.

*horário de Brasília