Vasco tenta sair da degola no Campeonato Brasileiro contra o Atlético-MG

O Vasco voltou para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro após os resultados da última rodada. Às 21 horas (de Brasília) deste sábado, os cruzmaltinos vão em busca da recuperação contra o Atlético-MG, em São Januário.

Os donos da casa precisam de um bom resultado para sair da degola. Entretanto, o Vasco vêm de duas derrotas seguidas, com péssima atuação contra o Bragantino.

O técnico Vanderlei Luxemburgo vai promover alterações na equipe. A principal delas será a entrada do meia Martín Benítez.

Além dele, o Vasco terá os retornos de Bruno Gomes e Henrique, que cumpriram suspensão na rodada passada. Outra novidade pode ser na zaga, com a entrada de Marcelo Alves na vaga de Werley.

“Temos oito jogos para nos mantermos na primeira divisão. Cabe a nós nos envolvermos para isso. Nós, a direção, a torcida, os jogadores, todos. São oito jogos decisivos. Tudo o que puder ser feito para envolver esse ambiente tem de ser feito. Agora, criar um ambiente hostil não vai nos ajudar”, disse o técnico Vanderlei Luxemburgo.

Do outro lado, o Atlético-MG segue com ambição de título. O empate com o Grêmio deixou os mineiros mais distantes do líder Internacional.

Mesmo assim, o Galo vai em busca da vitória para seguir próximo aos primeiros colocados. A novidade na equipe será o retorno do volante Jair, que cumpriu suspensão.

FICHA TÉCNICA:

VASCO-RJ X ATLÉTICO-MG

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 23 de janeiro de 2021, sábado

Hora: 21h (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

VASCO: Fernando Miguel, Léo Matos, Leandro Castán, Marcelo Alves (Werley) e Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil, Yago Pikachu e Martín Benítez; Talles Magno e Germán Cano

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

ATLÉTICO-MG: Everson, Guga, Igor Rabello (Allan), Réver e Junior Alonso; Jair, Guilherme Arana e Hyoran; Savarino, Keno e Eduardo Vargas.

Técnico: Jorge Sampaoli