Vasco vence clássico por 3 a 0, se afasta do Z-4 e deixa Botafogo cada vez mais perto do rebaixamento

O Vasco conseguiu um resultado importantíssimo e venceu o “clássico dos desesperados” contra o Botafogo por 3 a 0, neste domingo, em São Januário, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Foi a 1ª vitória do técnico Vanderlei Luxemburgo na atual passagem pela equipe vascaína. Com o placar, o clube vai aos 32 pontos, sobe para o 15º lugar e se afasta da zona do rebaixamento, abrindo 3 pontos de vantagem para o Bahia.

O Bota, por sua vez, estaciona nos 23 pontos, em penúltimo lugar na tabela, e fica cada vez mais próximo de mais uma degola. De acordo com o FiveThirtyEight, site parceiro da ESPN, a probabilidade de degola já é de mais de 90%.

Em campo, o 1º tempo teve Vasco bastante dominante, criando chances com frequência e empurrando seu rival.

De forma merecida, o time da Colina abriu o placar aos 22 minutos: após cruzamento de Henrique, Talles Magno “voou” e acertou boa testada no cantinho de Cavalieri.

O Cruzmaltino ainda teve duas boas chances e ampliar ainda na etapa inicial, com Cano e Leo Gil, mas foi para o intervalo com a vantagem mínima.

Na volta dos vestiários, Eduardo Barroca tentou deixar o Bota mais ofensivo e colocou Kalou, Bruno Nazário e Cícero.

A equipe da Estrela Solitária melhorou um pouco, mas não conseguia oferecer grandes riscos ao rival.

No entanto, através da bola aérea, quase veio o empate: aos 22, depois de escanteio, a bola sobrou para Kalou, que chutou forte. Em cima da linha, Henrique afastou e salvou.

Pouco depois, Cícero subiu bem em cobrança de falta e empatou para o Fogão, mas a arbitragem anulou de forma correta por impedimento.



E bem no momento em que o Botafogo era melhor em campo, o Vasco matou a partida.

Aos 31, depois de uma linda troca de passes, Cano fez pivô e ajeitou para Andrey chegar batendo forte, estufando as redes botafoguenses.

Depois disso, a equipe de Vanderlei Luxemburgo só controlou a partida até os acréscimos tranquilamente em São Januário.

E no último lance, ainda veio mais um do Vasco: Yago Pikachu sofreu pênalti e pediu a bola. Ele bateu bem, acabou com seu jejum de gols e fechou o placar: 3 a 0.

Os times agora só voltam a campo no próximo final de semana, pelo Brasileirão: Vasco x Coritiba, sábado, e Santos x Botafogo, domingo.

Vasco 3 x 0 Botafogo

GOLS: Vasco: Talles Magno, Andrey e Yago Pikachu

VASCO: Fernando Miguel; Cayo Tenório (Jadson), Werley, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes (Marcos Jr), Juninho (Andrey) e Gil (Caio Lopes); Yago Pikachu, Talles Magno (Gabriel Pec) e Cano Técnico: Vanderlei Luxemburgo

BOTAFOGO: Diego Cavalieri; Kevin (Barrandeguy), Kanu, Sousa e Victor Luís; Zé Welison, Romildo (Cícero), Kelvin (Lecaros) e Warley (Bruno Nazário); Rhuan (Kalou) e Pedro Raúl Técnico: Eduardo Barroca

3º gol de Talles Magno em 39 jogos pelo Vasco na temporada

Os 3 gols de Talles Magno na temporada saíram em clássicos

O Vasco terminou o 1º tempo com 53% de posse de bola

O Vasco finalizou 11 vezes no 1º tempo, contra 5 do Botafogo

2º gol de Andrey 38 jogos pelo Vasco na temporada

1º gol de Yago Pikachu em 39 jogos pelo Vasco na temporada

1ª vitória de Vanderlei Luxemburgo na atual passagem pelo Vasco

3ª derrota seguida do Botafogo no Campeonato Brasileiro

Classificação

– Vasco: 15º lugar, com 32 pontos

– Botafogo: 19º lugar, com 23 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias, pelo Brasileirão.

Sábado, 16/01, 21h*, Vasco x Coritiba

Domingo, 17/01, 16h*, Santos x Botafogo

*horário de Brasília