Vasco volta a ter pesadelos com Z4; Coritiba joga o Botafogo à lanterna: a classificação do Brasileirão

Dois jogos deram prosseguimento à 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Nilton Santos, o Fluminense derrotou o Sport por 1 a 0 e chegou aos 46 pontos, na 7ª colocação. O Tricolor segue sonhando com uma vaga na Libertadores da América.

No outro jogo, o Vasco foi derrotado em casa para o Coritiba por 1 a 0. O resultado levou o Coxa a sair da lanterna da competição e puxar o Botafogo. A equipe de Curitiba agora é a 19ª com 25 pontos. O Alvinegro tem 23 e enfrenta o Santos, neste domingo, na Vila Belmiro.