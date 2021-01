Vasco x Atlético-MG: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

Em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco recebe o Atlético-MG, neste sábado, às 21h (de Brasília), em São Januário. Após duas derrotas consecutivas, Gigante da Colina inicia sequência contra equipes da parte de cima da tabela para sair do Z4. Do outro lado, o Galo segue na briga pelo título e tem um jogo a menos.

> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e simule os resultados

Para a partida decisiva, o Cruz-Maltino terá o retorno de três peças do seu time titular. O lateral-esquerdo Henrique e o volante Bruno Gomes voltam após cumprirem suspensão. Outro reforço importante para a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo será do argentino Martín Benítez, que não atuou contra o RB Bragantino, e ficou no Rio de Janeiro se preparando para o duelo com o time de Minas.

A tendência é que Luxa faça algumas alterações na equipe conforme os onze atletas que foram a campo no último treinamento. Marcelo Alves pode entrar no lugar do zagueiro Werley. Por outro lado, Andrey, Caio Lopes e Juninho, titulares diante do RB Bragantino, devem voltar ao banco de reservas.

De acordo com a lista de relacionados do Atlético-MG, o volante Jair está de volta ao time após cumprir suspensão diante do Grêmio, na última quarta. No entanto, o atacante Diego Tardelli não será aproveitado por Jorge Sampaoli e segue de fora do time, apesar de ter deixado o departamento médico desde o dia 15 de dezembro.

Além deles, o meia Zaracho e o atacante Marquinhos também seguem de fora. O primeiro está em fase de recuperação de uma lesão na coxa, já o segundo completará o seu oitavo jogo sem atuar e tem sondagens de alguns clubes, que almejam contar com o jogador por empréstimo.

FICHA TÉCNICA

VASCO x ATLÉTICO-MG



Data/Hora: 23/10/2020, às 21h

Local: São Januário – Rio de Janeiro, (RJ)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!

VASCO (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)

Fernando Miguel, Léo Matos, Marcelo Alves, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil e Benítez; Yago Pikachu, Talles Magno e Cano.

Suspensos: –

Pendurados: Ricardo Graça e Gabriel Pec

Voltam de suspensão: Henrique (Vermelho Direto) e Bruno Gomes (3º Amarelo)



ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Guga, Igor Rabello (Allan), Réver e Junior Alonso; Jair, Guilherme Arana e Hyoran; Savarino, Keno e Eduardo Vargas.

Suspensos: –

Pendurados: Guga, Jorge Sampaoli, Gabriel, Hyoran, Igor Rabello e Dylan Borrero

Voltam de suspensão: Jair (3º Amarelo)

PALPITES

Na redação do LANCE!, 60% acreditam na vitória do Atlético-MG, 30% apostaram no triunfo do Vasco, enquanto 10% creem no empate.