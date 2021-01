Vasco x Botafogo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Vasco e Botafogo se enfrentam neste domingo, em São Januário, num duelo entre times separados por seis pontos, mas ambos lutando contra o rebaixamento. O Cruz-Maltino chegou nesta 29ª rodada fora do Z4, depois de empatar com o Atlético-GO na última quinta-feira. Do outro lado, um afundado Botafogo que, após vencer o Coritiba e acabar com o jejum de vitórias, teve a chance de iniciar uma arrancada, mas perdeu para Corinthians e Athletico-PR no Nilton Santos.

-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

FICHA TÉCNICA

VASCO X BOTAFOGO



Data/Hora: 10/1/2021, às 20h30

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Onde ver: Sportv, Premiere e tempo real do LANCE!

VASCO (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)

Fernando Miguel, Cayo Tenório (Gabriel Pec), Werley, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Juninho e Gil; Yago Pikachu, Cano e Talles Magno.

Lesionado: Ricardo Graça (recuperação após apendicite)

Pendurados: Ricardo Graça, Gabriel Pec e Bruno Gomes

Suspenso: Léo Matos

BOTAFOGO (Técnico: Eduardo Barroca)

Diego Cavalieri; Kevin, Kanu, Rafael Forster, Victor Luis; Zé Welison, Cícero, Bruno Nazário; Warley (Lecaros), Kalou (Rhuan), Pedro Raul.

Lesionados: Angulo, Gatito Fernández, Guilherme Santos e Lucas Barros.

Pendurados: Diego Cavalieri, Kanu, Rhuan e Pedro Raul.

Suspensos: Marcelo Benevenuto, Caio Alexandre e Matheus Babi.

Palpites: Na redação do LANCE!, 50% das pessoas que responderam à enquete apostam em vitória do Vasco. Entendem o Botafogo como favorito 25% e creem no empate outros 25%.