Vasco x Coritiba: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Vasco e Coritiba se enfrentam na noite deste sábado, em São Januário. O duelo entre o mandante, que tenta se afastar mais ainda da zona de rebaixamento, e o visitante, está na lanterna do Campeonato Brasileiro, a dez pontos do primeiro time fora do Z4.

> Confira a tabela do Brasileirão e simule resultados

FICHA TÉCNICA

VASCO X CORITIBA

​

Data/Hora: 16/1/2021, às 21h

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

Árbitro de vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!

VASCO (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)

Fernando Miguel, Léo Matos, Werley, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Juninho e Gil; Yago Pikachu, Cano e Talles Magno.

Lesionados: Ricardo Graça (recuperação após apendicite)

Pendurados: Ricardo Graça, Gabriel Pec e Bruno Gomes

Suspensos: Ninguém

CORITIBA (Técnico: Gustavo Morínigo)

Wilson, Jonathan, Nathan Ribeiro, Sabino e Guilherme Biro; Hugo Moura, Nathan Silva e Sarrafiore; Pablo Thomaz, Ricardo Oliveira e Neilton.

Lesionados: Mailton, Rhodolfo e Cerutti

Pendurados: Jonathan, Rhodolfo, Sabino e Wellissol

Suspensos: Robson

Palpites: Na redação do LANCE!, 45% das pessoas acreditam em vitória do Vasco, 25% creem em empate e 30% apostam no Coritiba.