veja a programação de Palmeiras e Santos na semana decisiva na Argentina

Palmeiras e Santos encaram uma semana decisiva na Conmebol Libertadores, com a disputa do primeiro jogo das semifinais. O time alviverde visita o River Plate nesta terça, às 21h30, enquanto o Peixe encara o Boca Juniors na quarta, às 19h15, em La Bombonera.

O duelo entre Boca x Santos, dois dos maiores clubes do planeta, terá transmissão ao vivo e exclusiva do FOX Sports e acompanhamento em tempo real com vídeos no ESPN.com.br.

Com a presença de alguns torcedores do lado externo do Aeroporto Internacional de Guarulhos, o elenco palmeirense viajou neste domingo e chegou no início da noite a Buenos Aires.

O único treino na capital antes do duelo contra o River será nesta segunda-feira, às 16h (de Brasília), no CT do San Lorenzo, fechado para a imprensa.

Já o Santos treina nesta segunda em São Paulo e viaja para a Argentina no fim da tarde, com chegada ao Aeroporto Internacional Ministro Pistarini, mais conhecido como Ezeiza, por volta de 20h.

Palmeiras e River Plate voltam a se enfrentar no dia 12 de janeiro, às 21h30, no Allianz Parque. Santos e Boca Juniors decidem a volta da semifinal no dia seguinte, 13, na Vila Belmiro.