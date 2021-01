veja as programações de Palmeiras e Santos para a final da Libertadores

Com a final da Conmebol Libertadores chegando cada vez mais perto, Palmeiras e Santos estão na reta final de preparação. A equipe da Vila Belmiro já está no Rio de Janeiro, enquanto o time alviverde tem treino marcado para a quinta-feira em solo carioca.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá cobertura em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Pelo lado do Peixe, a casa escolhida para os próximos dias será o Centro de Treinamento do Fluminense. Por lá, nada de acesso por parte da imprensa.

O técnico Cuca mantém sigilo total na equipe, que ainda não tem um goleiro definido, já que João Paulo e John Victor disputam a vaga, além da situação de Alison. O capitão do Santos testou positivo para COVID-19 no último dia 15 e aguarda um exame negativo para estar em campo com seus companheiros.

A chegada do Santos ao Rio de Janeiro foi dividida. Com dois voos fretados, os titulares chegaram ao Aeroporto Internacional do Galeão de Garulhos, enquanto os que participaram da derrota contra o Atlético-MG vieram de Belo Horizonte.

Técnico Cuca durante jogo-treino do Santos no CT Rei Pelé Ivan Storti/Santos FC

Pelo lado do Palmeiras, roteiro parecido. Abel Ferreira também poupou a equipe no empate contra o Vasco. E ainda mantém uma dúvida na formação da equipe.

Nesta quinta-feira, a equipe vai treinar no Nilton Santos, casa do Botafogo, às 16h. A imprensa também não terá acesso ao local.

A tendência é de que Danilo forme dupla com Zé Rafael no meio-campo, com Gabriel Menino e Raphael Veiga mais à frente. Rony e Luiz Adriano completariam o ataque, com Willian correndo por fora.

Abel Ferreira durante treino do Palmeiras, na Academia de Futebol Cesar Greco/Ag Palmeiras

Veja abaixo a programação completa de Palmeiras e Santos

Quarta-feira:

Palmeiras:

10h – treino em São Paulo

Santos:

12h – chegada ao Rio de Janeiro

17h – treino no CT do Fluminense

Quinta-feira:

Palmeiras:

16h – treino no Nilton Santos Santos:

Santos:

15h30 – treino do CT do Fluminense

Sexta-feira:

Palmeiras:

14h15 – entrevista coletiva Abel Ferreira e Gustavo Gómez no Maracanã

14h45 – reconhecimento do gramado no Maracanã

16h30 – treino no Nilton Santos

Santos:

15h15 – entrevista coletiva Cuca e jogador a definir no Maracanã

15h45 – treino reconhecimento de campo no Maracanã

