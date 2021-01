Veja como Benê se transformou em As Five · .

Quem acompanha Benê (Daphne Bozaski) na reprise de Malhação – Viva A Diferença pode se surpreender com a personagem em As Five. No último episódio da primeira temporada do spin-off, a pianista se despiu completamente de todas as amarras em relação a si e ao seu corpo. Ela ainda propôs um ménage à trois com Nem (Thalles Cabral) para ter certeza do que realmente a satisfaz.

A virada na vida da personagem de Daphne Bozaski começou desde o primeiro episódio de As Five. Após um longo relacionamento com a jovem, Guto (Bruno Gadiol) assumiu sua homossexualidade e desmanchou o namoro com a filha de Josefina (Aline Fanju).

Apesar do choque, Benê não se deixou abalar com a história e decidiu se tornar companheira de apartamento de Lica (Manoela Aliperti). No prédio, ela conheceu o vizinho estranho Nem e emendou um relacionamento diferente das convenções sociais.

Avesso às relações humanas (e, em especial, o contato), o personagem de Thalles Cabral preferia dedicar seu tempo na internet com pornografia. Mas, ele e Benê superam a animosidade do rapaz, e o novo casal optou por fazer sexo virtual.

A experiência tornou-se satisfatória por alguns episódios, mas é na reta final que a pianista afirma seu posicionamento de sempre saber o que quer. A jovem percebeu que o contato físico do novo namorado não é o ideal e que prefere experimentar novas formas de se relacionar com o sexo oposto.

No último episódio, Nem sugeriu que os dois ficassem com novos parceiros para saber qual é o problema do casal, e Benê topou. “Transei com outra pessoa. Eu senti prazer, mas tenho uma proposta”, disse a jovem, logo depois do encontro com seu novo flerte.

Nos minutos finais da primeira temporada da série, Benê sugere um ménage. De maneira sutil, o público percebe a seriedade da cena ao ver a personagem caminhar em direção ao seu quarto com os dois rapazes.

O resultado dessa experiência só será conhecido na segunda temporada –que ainda não tem previsão de estreia. Porém, já é correto admitir que a personagem de Daphne Bozaski se destacou na narrativa do spin-off e em nada se parece com a adolescente de Malhação que não gostava nem de abraços.

Gravada em São Paulo, As Five homenageia a vida urbana paulistana. As protagonistas moram na região central da cidade, e diversos pontos conhecidos da metrópole são vistos na trama, como o Parque do Ibirapuera, e os bairros da Liberdade, Higienópolis e Santa Cecília.

O primeiro episódio do spin-off mostra o encontro das protagonistas no enterro de Mitsuko (Lina Agifu). A mãe de Tina (Ana Hikari) morreu depois de uma longa batalha contra o câncer, e o grupo de amigas volta a conversar.

No entanto, essa não é a única emoção que já rolou em As Five. Benê descobriu que Guto é gay e se mudou para a casa de Lica. Ellen (Heslaine Vieria) está em um relacionamento fadado ao fracasso, e Keyla (Gabriela Medvedovski) estacionou na carreira para viver em função do filho.

As Five é uma série derivada de Malhação – Viva A Diferença (2017). Os capítulos da primeira temporada estão disponíveis no Globoplay e a segunda parte foi confirmada pela plataforma de streaming.

Além de acompanhar as notícias de As Five aqui no site, inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em outras novelas e séries.