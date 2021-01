Veja como dar entrada no seguro-desemprego em 2021

O seguro-desemprego é um benefício concedido ao trabalhador formal com o objetivo de garantir assistência financeira após ser dispensado sem justa causa. O benefício é pago em até cinco parcelas contínuas ou alternadas e o valor pago é referente ao tempo trabalhado.

Para categorias como pescadores artesanais, trabalhadores resgatados e empregados domésticos, o valor é fixado em um salário mínimo.

Como solicitar o seguro-desemprego?

O pedido do benefício pode ser feito a partir do sétimo dia depois da demissão até 120 dias após a dispensa. Atualmente, o seguro-desemprego pode ser solicitado pela internet, por meio do portal Emprega Brasil e do aplicativo Carteira de Trabalho.

Ainda, o requerimento pode ser feito nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalhos (SRTE), com agendamento prévio pela central 158.

Através do site www.gov.br, o solicitante deverá rolar a página até aparecer o item “Solicitar Seguro-Desemprego (SD)”. Pelo aplicativo, a opção está disponível na aba “Benefícios”. Caso o trabalhador não tenha cadastro, será necessário inserir alguns dados. É importante ter em mãos o RG, CPF, número do PIS, extrato do FGTS, comprovante de endereço e a Carteira de Trabalho. Se já existir o cadastro prévio, basta fazer o login com o CPF e a senha. Ao clicar em “Solicitar”, o trabalhador deve informar o número do requerimento fornecido pela empresa trabalhada e preencher outras informações Em seguida, basta checar se os dados fornecidos estão corretos e concordar com as regras e condições para solicitação e recebimento do benefício.

Como é calculado o seguro-desemprego?

O seguro-desemprego tem como valor mínimo o valor do piso nacional (salário mínimo) em vigor. O máximo a ser sacado é de R$1.813,03 por parcela. Para definir qual será o valor, será necessário considerar a média dos três últimos salários registrados em holerite.

Veja como é o cálculo: