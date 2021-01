Veja como está o elenco após 21 anos · .

Uma das comédias queridinhas pelos brasileiros, Miss Simpatia é a atração desta sexta-feira (15) da Sessão da Tarde, exibida na Globo a partir das 15h (horário de Brasília). Protagonizado por Sandra Bullock e lançado em 2000, o filme conta a história de uma masculinizada agente do FBI que precisa se disfarçar para participar de um concurso de Miss Estados Unidos, a fim de capturar um terrorista.

Gracie Hart (Sandra Bullock) sempre sonhou em seguir os passos da mãe, uma dedicada agente do FBI que morreu em serviço. Porém, o temperamento agressivo da jovem lhe trouxe problemas no trabalho, fazendo com que ela tenha um único amigo, seu parceiro Eric Matthews (Benjamin Bratt).

Quando o FBI recebe a informação de que um grupo terrorista pretende explodir uma bomba durante o concurso de Miss Estados Unidos, a agência decide infiltrar uma agente no concurso, para poder acompanhar de perto os passos dos criminosos.

A única funcionária disponível é justamente Gracie, que não gosta nem um pouco da história de ter que se tornar uma modelo de uma hora para outra.

Para ajudá-la na mudança de estilo, o FBI contrata o experiente Victor Malling (Michael Caine), um consultor obsessivo que deve transformar a agressiva Gracie em uma glamourosa candidata a miss, para que ela possa se infiltrar no concurso e descobrir os planos dos terroristas.

O filme ainda ganhou uma sequência, Miss Simpatia 2 – Armada e Poderosa (2005). Após 21 anos do sucesso da comédia, confira como está o elenco:

Sandra Bullock segue atuando em filmes

Benjamin Bratt em Miss Simpatia e em vídeo atual

Michael Caine está no elenco de Tenet (2020)

Heather Burns atuou em Ponto Cego (2015-2020)

William Shatner como Stan Fields e em foto atual

Melissa De Sousa como Karen e atualmente

