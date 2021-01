veja como ficaram as seleções ideais de todos os tempos dos finalistas da Libertadores

Neste sábado, Palmeiras e Santos se enfrentam pela grande final da Conmebol Libertadores, no Maracanã.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília).

Dois dos maiores clubes do futebol nacional, Verdão e Peixe tiveram em suas fileiras alguns dos nomes mais importantes do futebol mundial ao longo de suas gloriosas histórias.

Mas, entre tantos craques, como ficaria a seleção ideal de cada time?

Para tentar montar um hipotético jogo entre o melhor Palmeiras contra o melhor Santos de todos os tempos, o ESPN.com.br pediu ajuda a você, fã de esporte.

Entre quinta e sexta-feira, o internauta pode votar nas enquetes para selecionar seu favorito entre as três opções apresentadas por posição.

Veja como ficaram as seleções de cada clube e as porcentagens de votos:

PALMEIRAS

As opções

Goleiro: Marcos, Leão, Fernando Prass

Lateral-direito: Djalma Santos, Arce, Cafu

Zagueiro central: Luís Pereira, Junqueira, Djalma Dias

4º zagueiro: Clebão, Antônio Carlos, Valdemar Carabina

Lateral-esquerdo: Roberto Carlos, Júnior, Geraldo Scotto

Volante: Dudu, César Sampaio, Waldemar Fiúme

Meio-campista: Ademir da Guia, Rivaldo, Jair Rosa Pinto

Meia: Leivinha, Alex, Jorge Mendonça

Ponta-esquerda: Julinho Botelho, Edmundo, Dudu

Ponta-direita: Romeu Pellicciari, Vavá, Mazzola

Centroavante: Evair, Heitor, César Maluco

A seleção ideal

Goleiro: Marcos (90,05%)

Lateral-direito: Djalma Santos (43,84%)

Zagueiro central: Luís Pereira (70,48%)

4º zagueiro: Antônio Carlos Zago (45,71%)

Lateral-esquerdo: Roberto Carlos (77,48%)

Volante: César Sampaio (63,62%)

Meio-campista: Ademir da Guia (79,6%)

Meia: Alex (80,49%)

Ponta-esquerda: Edmundo (67,79%)

Ponta-direita: Mazzola (57%)

Centroavante: Evair (80,53%)

SANTOS

As opções

Goleiro: Gilmar, Cejas, Rodolfo Rodrigues

Lateral-direito: Carlos Alberto Torres, Lima, Danilo

Zagueiro central: Mauro, Oberdan, Alex

4º zagueiro: Calvet, Ramos Delgado, Djalma Dias

Lateral-esquerdo: Léo, Dalmo, Rildo

Volante: Zito, Clodoaldo, Renato

Meio-campista: Mengálvio, Aílton Lira, Elano

Meia: Pelé, Pitta, Giovanni

Ponta-esquerda: Pepe, Edu, Neymar

Ponta-direita: Dorval, Robinho, Del Vecchio

Centroavante: Coutinho, Pagão, Serginho Chulapa

A seleção ideal

Goleiro: Gilmar (60,75%)

Lateral-direito: Carlos Alberto Torres (90,36%)

Zagueiro central: Mauro (44,48%)

4º zagueiro: Djalma Dias (65,69%)

Lateral-esquerdo: Léo (71,87%)

Volante: Zito (48,27%)

Meio-campista: Mengálvio (50,39%)

Meia: Pelé (95,62%)

Ponta-esquerda: Neymar (58,50%)

Ponta-direita: Robinho (56,92%)

Centroavante: Coutinho (69,13%)