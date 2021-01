veja conversas de árbitro e VAR durante semifinal

O Palmeiras venceu o River Plate na terça-feira de forma soberana por 3 a 0, na Argentina, no jogo de ida da semifinal da Conmebol Libertadores. Nesta quarta, a Conmebol divulgou a conversa entre a cabine do VAR e o árbitro Leodan Gonzalez em três lances cruciais.

Nos três lances, a arbitragem em campo e no vídeo chegaram às conclusões acertadas. Veja abaixo as conversas e os lances polêmicos:

Suposto pênalti para o River, aos 5 minutos do primeiro tempo

No lance, a bola chegou a resvalar no braço de Alan Empereur, mas a arbitragem não assinalou a penalidade.

VAR: Tem uma mão

Árbitro: Não é ação de bloqueio

VAR: A mão está sendo recolhida

Árbitro: É uma bola que vem para trás, não é ação de bloqueio apoiada no chão

VAR: Perfeito, Léo

Gol anulado do Palmeiras, aos 31 minutos do primeiro tempo

Luiz Adriano chegou a balançar as redes, mas a arbitragem assinalou impedimento corretamente. No início do lance, o VAR reviu um suposto toque de mão de Rony.

VAR: Possível mão.

Árbitro: Não vejo mão.

VAR: Sim, mas foi sem intenção. Vamos revisar essa possivel mão por favor…

VAR: Tenho um jogador impedido. Vamos com o impedimento. Decisão correta

Expulsão de Carrascal, aos 14 do segundo tempo

VAR: Quero ver essa entrada

Árbitro: Se pegou por trás, é expulsão. Ele deu uma patada, não pegou na bola na disputa, usa a sola inteira.

VAR: Decisão correta, confirmo o cartão vermelho para o número 8