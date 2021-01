Veja fotos da casa do ‘BBB21’ | casa BBB

Aos poucos, a nova casa do Big Brother Brasil 21 começa a ser revelada. Na nova edição, todo mundo vai ter um cantinho para chamar de seu. Misturando estéticas, cores, estilos e propostas, a casa da vigésima primeira temporada do reality abriga cômodos que deixam o ambiente lúdico e divertido, dando oportunidade para o público e para os brothers se identificarem com múltiplos espaços. E o apresentador da #RedeBBB , Rhudson Victor, teve a oportunidade de conhecer a nova casa em primeira mão durante a BBB Experience . Confira no vídeo acima o passeio de Rhudson por vários cômodos da casa!

1 de 9 A sala da casa do ‘BBB21’tem tapete multicolorido — Foto: Fábio Rocha/Globo A sala da casa do ‘BBB21’tem tapete multicolorido — Foto: Fábio Rocha/Globo

A sala, ponto de encontro onde todos se reúnem para falar com Tiago Leifert – única ponte com o mundo fora do confinamento –, traz a vibração dos grafites urbanos e tem nos RoBBBs a maior inspiração: eles estão em destaque em todo o ambiente.

O banheiro principal tem ares de um grande camarim, com muitos espelhos e iluminação privilegiada e, logo ali do lado, a despensa recebe cores e estampas vibrantes.

Pronto para acomodar os participantes, um dos quartos homenageia a Literatura de Cordel nordestina, enquanto o outro brinca com formas e estampas multicoloridas. Já o confessionário remete a uma típica sala de arquivo de TV, transmitindo imagens de todas as edições do programa.

Desta vez, a cozinha dos grupos Vip e Xepa ficam lado a lado, na parte interna da casa. Elas são um encontro entre a modernidade e a tradição: a cozinha Vip tem ares industriais, enquanto a da Xepa tem inspiração na decoração de uma cozinha de vó. Ambas contam com tudo o que é preciso (e muito mais) para cozinhar as refeições do dia a dia. Mas, ainda que todos os participantes dividam o mesmo ambiente, o mesmo não acontece com os quitutes. As regras continuam as mesmas: um grupo não pode usar os utensílios, louças e eletrodomésticos do outro, tampouco dividir a mesma comida.

Já na área externa, a piscina transporta todos diretamente para a Grécia, com as cores azul e branco como predominantes. E agora a academia é o novo ponto de encontro oficial dos confinados, com um upgrade: além de ter modernos equipamentos de musculação, conta com um lounge exclusivo com direito a poltronas, bar e bebidas para acomodar, também, os participantes que ficam por ali só para jogar conversa fora com quem está treinando. Assim, quem não levantar peso pode levantar as fofocas e trabalhar nas atualizações e comentários sobre os últimos acontecimentos da casa. E para facilitar este papo e o olhar sobre o game, mais uma novidade: um grande painel com as caricaturas de todos os participantes à disposição no local, para que todos tenham a chance de montar e organizar suas estratégias de jogo.

Também fora da casa, o quarto do líder é um verdadeiro aposento real, com direito a coroa, trono, cetro e tapete vermelho para que a “majestade” exerça devidamente seus privilégios. E conta, ainda, com um tabuleiro tático, inspirado nos mapas renascentistas, para que o todo-poderoso da vez possa criar e visualizar melhor suas estratégias com relação aos demais participantes.

