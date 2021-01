Veja os gols do Santos na vitória sobre o Botafogo, na Vila Belmiro

O Santos derrotou o Botafogo por 2 a 1, na Vila Belmiro, neste domingo (17), e encostou no G6 do Campeonato Brasileiro. Na semana em que conquistou a vaga na decisão da Libertadores, o time dirigido por Cuca confirmou também a ótima fase na competição nacional. Os gols do Peixe diante dos cariocas foram marcados por Soteldo e Bruno Marques – Pedro Raul fez o dos visitantes em cobrança de pênalti. Veja no vídeo acima os dois gols santistas no confronto.

Soteldo marcou o primeiro (FOTO: Van Campos/ Fotoarena / Agência Lancepress!