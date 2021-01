veja quais são os times que mais tentam e completam dribles na Europa

O drible pode não definir o resultado de um jogo e nem ser um indicativo de sucesso no campo, mas é inegável que é um dos aspectos mais apreciados pelos fãs de futebol. E quais são os times que mais oferecem esse prazer aos torcedores na Europa?

O Centro Internacional de Estudos Esportivos divulgou um relatório nesta semana apontando quais são as equipes que mais apostam no recurso entre os integrantes das cinco principais ligas da Europa na atual temporada. Os dados levados em conta dizem respeito apenas aos jogos dos campeonatos nacionais até 6 de janeiro.

O Paris Saint-Germain é o líder entre os times que arriscam um drible em um menor intervalo de tempo. Em média, a equipe de Neymar e Kylian Mbappé possui uma tentativa a cada 3m58s. Já o pior de todos os 98 times considerados é o Burnley, com um drible a cada 8’46. Osasuna (8’08) e Union Berlin (7’58) aparecem na sequência entre os últimos.

Quando o assunto é aproveitamento, o líder é o Wolfsburg, com 70,6% de acerto nos dribles. Aston Villa (69,4%) e Huesca (68,4%) completam o pódio,. O PSG aparece apenas na 47ª colocação, com 59,2%. No fim da classificação estão Alavés (50,4%), Freiburg (49,7%) e Werder Bremen (48,4%).

Na soma de dribles certos, o PSG é o líder no quesito, de acordo com o TruMedia, ferramenta de dados usada pela ESPN – considerando dados de até quinta-feira. São 253 para os parisienses, contra 238 do Barcelona e 236 do Lyon, que são os times que mais se aproximam. Já nas últimas posições estão Burnley (95), Union Berlin (95) e Werder Bremen (92).

Confira abaixo o top 10 de cada estatística:

Tempo que leva em média para cada tentativa de drible

Fonte: Centro Internacional de Estudos Esportivos

Aproveitamento nos dribles

Fonte: Centro Internacional de Estudos Esportivos

Wolfsburg – 70,6%

Aston Villa – 69,4%

Huesca – 68,4%

Real Madrid – 66,9%

Fulham – 66,2%

Juventus – 65,4%

Betis – 65,2%

Hellas Verona – 64,5%

Udinese – 64%

Brest – 64%

Maior quantidade de dribles certos

Fonte: TruMedia

Paris Saint-Germain – 253 (19 jogos)

Barcelona – 238 (18 jogos)

Lyon – 236 (19 jogos)

Fulham – 235 (16 jogos)

Saint-Étienne – 229 (19 jogos)

Wolverhampton – 221 (18 jogos)

Real Madrid – 209 (18 jogos)

Metz – 208 (19 jogos)

Nice – 207 (18 jogos)

Betis – 206 (18 jogos)