veja quanto Crefisa pagará em caso de títulos da Libertadores e da Copa do Brasil

O Palmeiras amargou, até novembro, déficit de R$ 135,4 milhões em suas contas em 2020. O ano de 2021, contudo, pode começar bem diferente nas finanças, com conquistas de Copa do Brasil e Conmebol Libertadores, que renderão prêmios também de sua maior patrocinadora.

O contrato com a Crefisa prevê bônus em caso de conquistas dos títulos nacional e sul-americano, e os valores foram revelados por Jorge Nicola, comentarista dos canais ESPN.

A empresa de Leila Pereira, que também é conselheira do clube e mira a presidência, vai pagar R$ 12 milhões em caso de título da Libertadores, competição na qual o Palmeiras está perto da decisão, depois de fazer 3 a 0 no River Plate, na Argentina, no jogo de ida da semifinal.

O valor é o dobro do que o previsto no vínculo para a conquista da Copa do Brasil. A competição nacional, que já tem a equipe alviverde na final, contra o Grêmio, vale R$ 6 milhões extras da Crefisa – que já paga, pelo patrocínio, algo na casa de R$ 100 milhões.

Além das possíveis conquistas em 2021, a temporada 2020 do Palmeiras já teve o título do Campeonato Paulista, sobre o rival Corinthians, que valeu R$ 4 milhões da Crefisa.

Fora a arrecadação de sua patrocinadora, o Palmeiras também mira as altas premiações oficiais dos torneios. Na Libertadores, apenas o título vale US$ 15 milhões (mais de R$ 80 milhões na cotação atual). Já a CBF paga R$ 54 milhões ao campeão da Copa do Brasil. Os dois valores não consideram os bônus já garantidos nos avanços de cada fase passada.

Se a Libertadores tem maior financeiro, ainda garantiria ao clube a chance de disputar o Mundial de Clubes, competição que também tem bônus previsto no contrato com a Crefisa. Um eventual título no torneio organizado pela Fifa vale R$ 8 milhões a mais.