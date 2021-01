Veja quanto ganhará o campeão e por que dinheiro será essencial para Palmeiras ou Santos

Neste sábado, Palmeiras e Santos se enfrentam pela final da Conmebol Libertadores, no Maracanã.

Além da “Glória Eterna” no âmbito esportivo, o título continental ainda dá um belo prêmio em dinheiro pago pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol).

O campeão da edição 2020 ganhará US$ 15 milhões, o que dá pouco mais de R$ 80 milhões, na cotação atual.

O valor aumentou bastante em relação a 2019, quando o Flamengo embolsou US$ 12 milhões (cerca de R$ 64 milhões) ao bater o River Plate na final.

Já o vice desta temporada irá faturar US$ 6 milhões (R$ 32 milhões) – também um bônus considerável, mas nada perto do que o campeão coloca nos cofres.

E em um ano de finanças tão afetadas pela pandemia de COVID-19, o dinheiro será importantíssimo para Palmeiras e Santos.

Veja por que cada um precisa da grana:

PALMEIRAS

Em outubro deste ano, a ESPN mostrou que o Palmeiras iria faturar R$ 200 milhões a menos do que o previsto no orçamento montado para a temporada 2020 (cerca de R$ 600 milhões). Ou seja: um terço do total.

Os principais motivos dessa queda são a perda de arrecadação com bilheteria, cotas de TV e sócio-torcedor Avanti em meio aos transtornos causados pelo novo coronavírus.

Com isso, a previsão nos bastidores palestrinos é que o clube fechará o ano fiscal no vermelho – o que provavelmente também ocorrerá com todos os clubes do Brasil.

Isso não é registrado pelo Alviverde desde 2014, quando foi apresentado um déficit de R$ 27,7 milhões. Entre 2015 e 2019, por sua vez, todas as temporadas foram superavitárias.

A premiação da Libertadores, portanto, é vista como essencial no Palmeiras principalmente por um fator: ajudará o clube a não ter que vender jogadores em série para equilibrar as contas.

Como também mostrou a reportagem, o presidente da equipe alviverde, Maurício Galiotte, se recusou a vender promessas das categorias de base do clube durante a última janela de transferências do futebol europeu, mesmo com a estretégia sendo considerada uma forma rápida e fácil de ganhar dinheiro.

A ESPN soube que o clube recebeu sondagens por Patrick de Paula, Gabriel Menino, Wesley e Gabriel Veron, todos pratas-da-casa e integrantes da equipe profissional palestrina. No entanto, Galiotte não autorizou que a diretoria de futebol abrisse negociação oficial por nenhum deles.

Como justificativa, o cartola apontou que o desempenho esportivo seria claramente afetado por uma ou mais vendas.

Além disso, Galiotte entende que os atletas ainda precisam cumprir um “ciclo” mais longo dentro do Palmeiras para que o processo de reformulação atual do clube (com prioridade para uso da base) seja completo.

Não à toa, houve aumento de 50% em média por ano dos investimentos na base nos últimos três anos em comparação com os três anos anteriores no Palestra Itália.

Os R$ 80 milhões que possivelmente entrariam nos cofres palestrinos ajudariam, e muito, a segurar as maiores revelações alviverdes, o que também seria decisivo para manter uma espinha dorsal já pensando no elenco para a próxima temporada, que começa já em 28 de fevereiro, com o Paulistão-2021.

Além disso, também seriam essenciais para manter o fluxo de caixa em ordem, evitando atrasos salariais – o que não acontecue uma vez sequer durante 2020.

SANTOS

Não é segredo para ninguém que o Santos vive um momento muito turbulento financeiramente. Ao longo da temporada, a ESPN noticiou os muitos atrasos de salários e pagamentos de direitos de imagem no clube.

Além disso, dívidas com equipes estrangeiras por compras de atletas fizeram com que o Peixe fosse punido seguidamente pela Fifa, sendo impedido de registrar novas contratações.

Esses problemas ainda persistem, e a diretoria alvinegra, agora comandada por Andrés Rueda, já faz até planos de como vai usar os R$ 80 milhões que podem entrar no caixa em casa da conquista da Libertadores.

A prioridade é quitar tudo o que é devido ao Huachipato, do Chile, pela negociação com o meia Soteldo.

Se isso de fato ocorrer, a equipe estrangeira irá retirar da Fifa a cobrança de US$ 7,2 milhões (R$ 38,5 milhões) diante do calote do clube brasileiro – o que permitiria ao Peixe voltar a inscrever atletas.

A equipe ainda pagaria US$ 200 mil (R$ 1,1 milhão) diretamente a Soteldo, para quitar dívidas em luvas, premiação e direitos de imagem.

Além disso, o Alvinegro já “reservou” R$ 19 milhões para finalizar a compra do zagueiro Luan Peres, que pertence ao Club Brugge, da Bélgica.

No momento, ele está emprestado pelos europeus até 15 de fevereiro, mas, se a equipe da Baixada quiser ficar com ele depois disso, terá que comprá-lo – e o dinheiro da Libertadores será primordial para isso.

Vale salientar que, na semana passada, o Santos pagou o salário de dezembro, direitos de imagem, a premiação da vitória sobre o Grêmio (pelas quartas de final) e ainda recolheu o fundo de garantia.

Desta forma, falta apenas quitar com o elenco o “bicho” pela vaga na final continental, obtida com a vitória por 3 a 0 sobre o Boca Juniors, na Vila Belmiro.

Também recentemente, o clube pagou R$ 4 milhões ao Atlético Nacional, da Colômbia, por parcelas atrasadas da contração do zagueiro Felipe Aguilar, em janeiro de 2019. O processo deve ser encerrado na Fifa nos próximos dias.

Mais uma vez, a entrada da grana da premiação da Libertadores é essencial para que as finanças fiquem em dia no Peixe.