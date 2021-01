Veja quanto o Flamengo vai receber com a transferência de Lincoln

O Flamengo já vê Lincoln de malas prontas para deixar o clube e assinar com o Vissel Kobe, do Japão. A venda está acertada, com a transferência a ser concretizada até esta sexta-feira, conforme informou inicialmente o portal “UOL”. O Rubro-Negro receberá 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15,6 milhões na cotação atual), em parcelas a serem depositadas ao longo de 2021.

Os valores foram externados, primeiramente, pelo jornalista Venê Casagrande – e confirmados pelo LANCE!. Com um contrato de três anos e opção de extensão por mais um aceito, o Vissel Kobe adquirirá 75% dos direitos econômicos do atleta de 20 anos.

Além do Vissel Kobe, do Japão, o Cincinatti F.C., dos Estados Unidos, demonstrou interesse em Lincoln e abriu negociação com o Flamengo. A concorrência do clube norte-americano fez com que os moldes do negócio mudassem. Inicialmente, a oferta japonesa foi pelo empréstimo do atacante, mas, agora, Lincoln será negociado em definitivo.

FORA DOS PLANOS DO FLAMENGO



Formado nas divisões de base do Rubro-Negro, Lincoln tinha contrato até dezembro de 2023. Na equipe profissional do Flamengo desde 2017, o centroavante já disputou 64 partidas e marcou oito gols pelo Rubro-Negro.