veja quem já pode assinar de graça com novo clube

Novo ano, nova janela de transferências. Os clubes europeus das principais ligas estão novamente liberados para se reforçarem ao longo de janeiro no mercado de inverno, que não costuma ser tão movimentado quanto o de verão.

Se por um lado, o impacto financeiro da pandemia do coronavírus no futebol desencoraja os clubes a contratarem, por outro, os desfalques devido a lesões em meio à maratona de jogos, assim como por casos de atletas que testam positivo para COVID-19, representam um argumento para reforçar os elencos. Sendo assim, o que esperar da janela?

Fato é que há excelentes nomes para o futuro que já podem ser assegurados agora. E de graça! Isso porque os jogadores que têm vínculos com seus clubes até o final da temporada já podem assinar um pré-contrato com outras equipes. Isso garante uma transferência sem custos para a temporada que vem.

O caso mais badalado neste cenário é o de Lionel Messi, que tem futuro completamente incerto, ainda mais com as eleições do Barcelona podendo influenciar em sua permanência ou não. Depois de ter pedido para sair do clube na última janela, ele resolveu seguir nesta temporada ao ver que entrar na Justiça era o caminho para tentar a saída imediata do Camp Nou sem custos. Mas esta novela não deve ser definida até o fim desta mercado.

Por falar em Barcelona, três alvos do clube no último mercado estão em fim de contrato: o zagueiro Eric García (Manchester City), o meio-campista Georginio Wijnaldum (Liverpool) e o atacante Memphis Depay (Lyon). Por outro lado, Riqui Puig pode sair. O meio-campista formado em La Masia tem tido pouco espaço.

Já o Milan se vê em um cenário incômodo, com três nomes importantes com vínculo até o fim da temporada: Gianluigi Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic. No caso do último, a questão tem um aspecto diferente, por se tratar de um atleta de 39 anos, o que faz com que seu valor de mercado seja baixo. Além disso, atletas na reta final de carreira normalmente assinam por períodos mais curtos.

O Bayern de Munique também tem três nomes com vínculo só até o meio de 2021, com destaque para David Alaba, que é especulado em outros gigantes da Europa. Jérome Boateng e Javi Martínez também estão na mesma situação, sem contar Eric Maxim Choupo-Moting, que chegou nesta temporada e só assinou por um ano.

O Paris Saint-Germain é outro grande clube da Europa com chances de ver três jogadores de peso no elenco assinarem pré-contratos: Juan Bernat, Ángel Di María e Julian Draxler. Este é o caso também do jovem meio-campista Kays Ruiz-Atil.

Já o Real Madrid busca a renovação do capitão Sergio Ramos, e também tem Luka Modric, melhor do mundo de 2018, em reta final de contrato. O Manchester City é outro que vê dois ícones a meses do fim de seus vínculos : Fernandinho e Sergio Aguero. Ainda na Inglaterra, um nome conhecido no Brasil tem contrato só até o meio de 2021: o zagueiro Fabián Balbuena, ex-Corinthians, hoje no West Ham.

O Manchester United, por sua vez, lida com diversos atletas nesta situaçãio, mas o único que tem atuado regularmente entre os titulares é Edinson Cavani, que acabou de chegar em um vínculo de um ano. Porém, o técnico Ole Gunnar Solskjaer já demonstrou interesse em sua permanência. Além do uruguaio, os goleiros Lee Grant e Sergio Romero, o lateral-direito Timothy Fosu-Mensah, o zagueiro Marcos Rojo e os meias Juan Mata e Jesse Lingard têm vínculo só até a metade de 2021.

Outro clube com muitos jogadores nesta situação é o Napoli, considerando as situações contratuais do zagueiro Nikola Maksimovic, do lateral-direito Elseid Hysaj e dos atacantes Matteo Politano, Arkadiusz Milik e Fernando Llorente.

