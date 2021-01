O Palmeiras disputa a final da Libertadores 2020 no próximo sábado (30), contra o Santos, no Maracanã, em busca do bicampeonato. Na trajetória, a equipe teve a melhor campanha da primeira fase e eliminou o poderoso River Plate, comandado por Marcelo Galhardo, nas semifinais. Luiz Adriano e Rony, com cinco gols cada, são os artilheiros da equipe na disputa. Confira acima todos os gols do Verdão na campanha, até as semifinais.



Verdão busca o bicampeonato (Juan Ignacio RONCORONI / POOL / AFP)