veja TUDO sobre a final, que terá parada técnica e dúvida até os últimos minutos sobre escalações

Palmeiras e Santos se enfrentam pela final da Conmebol Libertadores, neste sábado. E o ESPN.com.br traz um resumo das principais informações que você precisa saber sobre a decisão.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá cobertura em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

No Palmeiras, Abel Ferreira ainda não definiu a equipe. Na frente, Rony e Willlian brigam por uma vaga ao lado de Luiz Adriano. Durante a coletiva, o português deixou em aberto uma possível utilização de Felipe Melo como titular.

Pelo lado do Santos, Cuca ganhou o retorno de Alison para formar dupla com Pituca. No entanto, a dúvida está no terceiro homem de meio-campo. Lucas Braga e Sandry brigam pela posição, com vantagem para o primeiro. Durante a coletiva, o treinador disse que nem Soteldo está garantido.

play 0:15 Veja Palmeiras x Santos, AO VIVO, neste sábado, às 17h00 (de Brasília), no FOX Sports!

Provável Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Luan e Viña; Danilo, Zé Rafael, G. Menino e Veiga; Rony (Willian) e Luiz Adriano.

Provável Santos: John; Pará, Verissimo, Luan Peres e F. Jonatan; Alison, Pituca e Lucas Braga (Sandry); Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.

Por conta da alta temperatura na cidade do Rio de Janeiro, a Conmebol decidiu dar um refresco aos jogadores. Haverá parada técnica se a temperatura passar dos 32 graus. A expectativa para o horário do confronto é de uma temperatura máxima de 37 graus.

Em caso de empate



Se a partida terminar empatada no tempo normal, os times vão disputar uma prorrogação. Dois tempos de 15 minutos. Se o empate persistir, Palmeiras e Santos vão para as penalidades.

Arquibancadas decoradas

No setor Norte, à esquerda das cabines, um mosaico santista foi feito nas cadeiras. A palavra Jovem, em alusão à torcida organizada do Peixe, foi desenhada nos assentos.

No setor Sul, as cores do Palmeiras decoraram o local à direita das cabines de rádio. A Conmebol tenta trazer um pouco do clima de um jogo com torcida, já que não haverá venda de ingressos.

Esquema especial

Mesmo sem venda de ingressos, a Conmebol decidiu fazer um forte esquema de segurança para facilitar a chegada das equipes. A partir das 14h, o entorno do Maracanã será fechado, com acesso restrito apenas aos envolvidos na final da Libertadores. Apenas profissionais credenciados estarão no local.

